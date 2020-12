COSTA MESA, Californie: Chris Harris Jr. a tout fait au cours de ses neuf saisons en tant que demi de coin pour les Broncos de Denver, y compris en remportant un Super Bowl et en étant élu All-Pro.

Tout sauf jouer contre eux.

Cela changera lorsque Harris, maintenant dans sa première saison avec les Chargers de Los Angeles, affrontera les Broncos pour la première fois dimanche.

Je ne peux pas vraiment décrire le sentiment, ce que je vais ressentir, a déclaré Harris mercredi. Essayez simplement d’aller là-bas et de concourir, essayez de faire gagner notre équipe ici. Ça va être bon de voir ces gens là-bas avec les Broncos. Il y a beaucoup de gens formidables dans l’organisation, qui ont vraiment aidé ma carrière et m’ont amené à ce point où je suis maintenant, donc ça va être vraiment génial de voir ces gens.

Une blessure au pied a empêché Harris de faire son retour à Denver lors de la semaine 8, lorsque les Chargers (5-9) ont abandonné une passe de touché sans qu’il ne reste plus de temps pour perdre 31-30 contre les Broncos (5-9). Mais le retard n’a pas atténué son excitation de revoir tant d’amis et de collègues. Harris a admis que la chance de rester dans l’AFC West et de jouer les Broncos chaque saison était un facteur dans la façon dont il a choisi une nouvelle équipe en agence libre.

Harris est resté en contact avec le secondeur des Broncos Von Miller, le demi de coin AJ Bouye et le plaqueur gauche Garett Bolles, entre autres, depuis la signature d’un contrat de deux ans avec les Chargers en mars. Harris et Miller se sont déjà prononcés cette semaine, mais c’est probablement le seul contact avant le jour du match, même si Miller a été mis à l’écart toute la saison.

Beaucoup de ces gars sont comme mes petits frères, mec, dit Harris. Comme je l’ai dit, c’était une fraternité là-bas, et il m’est arrivé que je devais aller du côté obscur.

Bien qu’il soit limité à sept matchs en raison d’une blessure, Harris a rapidement noué des liens similaires avec sa nouvelle équipe. Le receveur large Keenan Allen avait beaucoup de respect pour Harris car ils avaient affronté neuf fois en tant qu’ennemis de division. Découvrir comment Harris aborde le jeu tous les jours n’a fait qu’augmenter cette admiration.

Sa connaissance du jeu est incroyable, a déclaré Allen. Il connaît ses concepts, il connaît ses itinéraires, il connaît ses zones, il en sait beaucoup sur le jeu, et il a toujours cet avantage concurrentiel qu’il avait lorsqu’il était avec les Broncos.

Mais l’esprit ne se traduit pas toujours par le succès de l’équipe. Après avoir atteint les séries éliminatoires à chacune de ses cinq premières saisons, à chaque fois en tant que champion de division, Harris n’est pas revenu depuis, et les Chargers ne mettront pas fin à cette sécheresse cette saison.

Cependant, Harris a essayé de donner une mentalité gagnante à ses jeunes coéquipiers. Il voit la victoire 30-27 en prolongation contre les Raiders de Las Vegas la semaine dernière, qui a mis fin à une séquence de neuf défaites dans la division, comme un tournant potentiel.

Chaque semaine, vous avez une nouvelle occasion de montrer ce que vous pouvez faire, a déclaré Harris. Et quand vous gagnez comme ça et que vous traversez ces titres de division, des choses comme ça, oui, vous voulez en profiter et vous voulez profiter de ces opportunités, saisir le moment. Mais c’était un grand pas pour nous la semaine dernière de briser cette sorte de malédiction de l’AFC Ouest que nous avions. . . C’était donc une bonne étape pour nous la semaine dernière de faire tomber (Las Vegas) et de rompre cela.

Pour que les Chargers remportent des victoires consécutives dans la division pour la première fois depuis le balayage des Raiders en 2018, Harris devra aider à contenir une attaque qu’il ne connaît que trop bien. Il voit les revirements qui ont entravé le quart-arrière des Broncos Drew Lock, mais Harris sait également à quel point le jeu de passes peut être puissant lorsque les receveurs larges Jerry Jeudy et Tim Patrick et l’ailier serré Noah Fant roulent.

Harris devra également gérer ses émotions compte tenu de sa relation avec les Broncos, ce que le coordinateur défensif, Gus Bradley reconnaît, pourrait être plus important cette semaine que la compréhension du schéma et des tendances.

Chaque fois que vous faites cela, chaque fois qu’une équipe est avec vous pendant tant d’années et que vous revenez et que vous y jouez, vous aimeriez dire, vous savez quoi, vous êtes concentré sur ce que nous devons faire. Mais il y a des moments où vous, vous savez, peut-être loin du bâtiment, vous y pensez et il y a des pensées qui vous viennent à l’esprit, peut-être juste vos expériences là-bas, dit Bradley.

Harris veut le traiter comme un autre match, mais j’en aurai peut-être un peu plus cette semaine, bien sûr, a-t-il déclaré.

