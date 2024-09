Harris critique Trump en Géorgie à propos de la loi sur l’avortement et de la mort d’Amber Thurman

ATLANTA — La candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris a mené vendredi sa campagne pour rétablir le droit à l’avortement en Géorgie, à la suite d’un rapport selon lequel une femme enceinte de 28 ans est décédée dans l’État après que les médecins ont eu du mal à faire face à de nouvelles restrictions sur l’avortement.

La Géorgie, remportée de justesse par le président Joe Biden en 2020, est un État clé qui pourrait contribuer à décider de l’élection de 2024. Harris est actuellement derrière l’ancien président Donald Trump dans la plupart des sondages géorgiens, y compris une enquête de l’Atlanta Journal-Constitution cette semaine, Trump est en tête parmi les électeurs probables de Géorgie, avec un score de 47% à 44%.

Harris a déclaré dans un discours au Cobb Energy Performing Arts Centre à Atlanta que la mort d’Amber Thurman il y a deux ans est un parfait exemple des implications dangereuses de l’annulation par la Cour suprême en 2022 de l’arrêt Roe v. Wade qui a mis fin à un droit constitutionnel à l’avortement.

« Nous prononcerons son nom – Amber Nicole Thurman », a déclaré Harris, la vice-présidente, devant une foule d’environ 600 partisans, racontant comment Thurman espérait entrer dans une école d’infirmières. « Elle avait tout planifié pour son avenir, et c’était son plan. »

À l’unisson, la foule a répété son nom : « Amber Nicole Thurman ».

ProPublica a rapporté cette semaine Thurman s’est présentée dans un hôpital de Géorgie en 2022, nécessitant une intervention de routine pour expulser les tissus fœtaux de son utérus en raison de complications liées à la prise de pilules abortives. Mais les médecins ont hésité à la traiter par considération pour la nouvelle loi sur l’avortement de l’État qui interdisait la procédure à quelques exceptions près.

« Amber a attendu 20 heures – 20 heures atroces – jusqu’à ce qu’enfin elle soit suffisamment en détresse physique pour que ses médecins pensent qu’ils pourraient la soigner. Mais c’était trop tard. Elle est morte d’une septicémie », a déclaré Harris.

Harris a accusé Trump, le candidat républicain, d’être responsable de l’échec de l’arrêt Roe v. Wade à travers ses trois nominations à la Cour suprême. Harris a déclaré que la décision de la Cour ouvrait la porte à 20 États pour promulguer ce qu’elle appelle « les interdictions d’avortement de Trump ».

Lors d’un rassemblement en direct organisé jeudi soir par Oprah Winfrey, Harris a entendu Shanette Williams, la mère de Thurman, qui a déclaré à Harris que la mort de sa fille était « évitable ».

« Je lui ai promis, comme elle l’a demandé, que nous veillerons à ce qu’Amber ne soit pas seulement considérée comme une statistique », a déclaré Harris. « Pour que les gens sachent qu’elle était une mère, une fille et une sœur, qu’elle était aimée et qu’elle devrait être en vie aujourd’hui. »

Harris a déclaré que « nous savions que cela pouvait arriver » lorsque le tribunal a annulé Roe v. Wade.

« Il y a un mot « évitable » et un autre « prévisible », a déclaré Harris. « Et la réalité est que, pour chaque histoire de souffrance liée à l’interdiction de l’avortement par Trump, il y a tellement d’autres histoires que nous n’entendons pas et qui se produisent tous les jours dans notre pays. »

