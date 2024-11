Harris critique le président Mike Johnson pour avoir déclaré que le GOP pourrait abroger la loi CHIPS

La vice-présidente Kamala Harris a critiqué samedi le président Mike Johnson, R-La., pour son commentaire selon lequel les républicains pourraient chercher à abroger la loi CHIPS et Science s’ils prenaient le contrôle du Congrès lors des prochaines élections.

« Je souhaite également parler des commentaires qui ont été récemment faits par le président de la Chambre », a déclaré Harris aux journalistes à Milwaukee. « C’est juste une preuve supplémentaire de tout ce dont je parle depuis des mois maintenant, à propos de [former President Donald] Trump a l’intention de mettre en œuvre le projet 2025.»

« Nous avons parlé à plusieurs reprises – et le peuple américain sait ce qu’il y a dedans – nous avons parlé à plusieurs reprises de leur intention de se débarrasser du Loi sur les soins abordables. Maintenant, il faut se débarrasser de la loi CHIPS », a ajouté Harris.

Kamala Harris à Milwaukee le 2 novembre.

Ses remarques sont intervenues un jour après que Johnson ait fait le commentaire controversé lors d’un événement à New York avec le représentant politiquement vulnérable Brandon Williams, RN.Y. Lorsqu’on lui a demandé si les républicains chercheraient à abroger la loi CHIPS s’ils gagnaient les élections, Johnson a répondu : « J’imagine que nous le ferons probablement ». d’après une vidéo postée par un journaliste local.

La déclaration de Johnson a conduit à un échange gênant au cours duquel Williams se tenait à côté de lui et n’était pas d’accord. « La loi CHIPS a un impact énorme ici », a déclaré Williams, s’engageant à « rappeler » à Johnson « nuit et jour » l’importance de la loi.

Johnson a répondu en faisant l’éloge de Williams : « Si c’est une chose importante pour votre district, vous avez besoin de ce type là-bas pour faire valoir ce point. »

Mike Johnson à New York le 27 octobre.

Peu de temps après, alors que le clip commençait à circuler, Johnson est revenu sur son commentaire, déclarant dans un communiqué : « Comme je l’ai expliqué et clarifié plus en détail, je soutiens pleinement la venue de Micron dans le centre de New York, et la loi CHIPS n’est pas à l’ordre du jour. abrogation. Au contraire, il pourrait y avoir une législation pour rationaliser et améliorer davantage l’objectif principal du projet de loi : éliminer ses réglementations coûteuses et les exigences du Green New Deal.

Williams a déclaré dans un communiqué qu’il avait parlé à Johnson après l’événement et que l’orateur « s’était excusé abondamment, affirmant qu’il avait mal entendu la question ».

Plus tard, lors de la conférence de presse de samedi, Harris a continué à fustiger Johnson et les Républicains, affirmant que l’orateur était revenu sur son commentaire « parce qu’il n’est pas populaire et que leur programme n’est pas populaire ».

« Et c’est pourquoi les gens se présentent par milliers, voire dizaines de milliers, pour parler d’un programme qui vise en réalité à les élever », a ajouté le vice-président.

Elle n’était pas la première démocrate à attaquer Johnson pour ses propos.

« Wow – Mike Johnson confirme que lui et Trump abrogeraient la loi CHIPS, qui investit dans de nouvelles usines et dans la fabrication en Pennsylvanie, au Michigan, en Caroline du Nord, en Géorgie et en Arizona, ce qui crée des milliers d’emplois », a déclaré le porte-parole de Harris, Ian Sams. posté sur X vendredi.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., également écrit le X« Le président républicain de la Chambre vient de dire aux dizaines de milliers d’ouvriers du bâtiment qui construisent l’avenir de New York et de l’Amérique qu’ils veulent leur envoyer des feuillets roses dès que possible. »

Le porte-parole du sénateur démocrate de l’Arizona, Mark Kelly, Jacob Peters, a également critiqué Johnson, écrivant dans un poster sur X« Il n’a rien mal compris. Sa seule erreur a été d’être honnête.

La loi CHIPS a été adoptée par le Congrès sur une base bipartite et a été promulguée par le président Joe Biden en 2022.

Il a alloué 280 milliards de dollars de nouveaux financements pour stimuler la recherche nationale et la fabrication de semi-conducteurs et de puces. Il a également alloué des fonds à d’autres programmes de sciences, de technologie et d’ingénierie.

Selon le ministère du Commerce, la loi CHIPS and Science Act a entraîné des dépenses de 53 milliards de dollars en semi-conducteurs ; 30 milliards de dollars d’investissements du secteur privé, répartis dans 23 projets et 15 États ; 16 nouvelles usines de semi-conducteurs et environ 115 000 nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction d’ici fin 2024.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com