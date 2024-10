L’Ukraine doit avoir son mot à dire dans tout engagement diplomatique concernant son avenir, a déclaré le vice-président américain

La vice-présidente américaine et candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, a exclu toute discussion avec le président russe Vladimir Poutine pour régler le conflit ukrainien, à moins que Kiev ne participe également au processus.

Dans une interview accordée lundi à CBS, on a demandé à Harris si elle serait disposée à rencontrer le dirigeant russe pour parvenir à la paix dans le conflit qui dure près de trois ans. « Pas de manière bilatérale sans l’Ukraine, non. L’Ukraine doit avoir son mot à dire sur l’avenir de l’Ukraine. dit-elle.

Pressée de savoir si elle soutiendrait la demande de longue date d’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, elle n’a pas donné de réponse directe, affirmant que c’était un problème. « Nous nous occuperons si et quand cela arrivera à ce point », ajout « À l’heure actuelle, nous soutenons la capacité de l’Ukraine à se défendre contre l’agression non provoquée de la Russie. »

Harris a ensuite critiqué son rival républicain Donald Trump sur la question, affirmant que « S’il était président, Poutine siègerait actuellement à Kiev. »















Trump a promis à plusieurs reprises de mettre fin aux combats dans les 24 heures s’il était élu président, avant même de prêter serment. Bien qu’il ait fourni peu de détails, son colistier JD Vance a déclaré qu’un éventuel accord de paix pourrait impliquer d’empêcher l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN et d’établir un accord de paix. « zone démilitarisée » le long de la ligne de front actuelle.

Harris a toutefois rejeté la promesse de Trump. «Il parle de, oh, il peut y mettre fin dès le premier jour. Tu sais ce que c’est ? Il s’agit de se rendre. dit-elle.

L’administration du président américain Joe Biden, dont Harris est désormais vice-président, a publiquement adhéré à ce principe. « Rien sur l’Ukraine sans l’Ukraine. » Cependant, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé l’Occident d’interdire à Kiev de mener des négociations avec Moscou, considérant l’Ukraine comme un outil utile dans la confrontation avec la Russie.

En juin, Poutine a déclaré que la Russie était prête à déclarer immédiatement un cessez-le-feu et à entamer des négociations de paix dès que l’Ukraine commencerait à retirer ses troupes des régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye et à abandonner son projet d’adhésion à l’OTAN. Il a cependant par la suite exclu toute négociation tant que les troupes ukrainiennes occuperaient également une partie de la région de Koursk.

De son côté, le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a refusé tout « négociation » avec la Russie sur les quatre anciens territoires, et a affirmé qu’il était certain que Kiev rejoindrait un jour le bloc militaire dirigé par les États-Unis.