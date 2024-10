Harris cherche à convaincre les Républicains inquiets de Trump en visitant les banlieues du Midwest

PHILADELPHIE — Démocrate Kamala Harris veut convaincre les électeurs des banlieues inquiets du côté républicain Donald Trump alors qu’elle atterrit lundi dans trois États du champ de bataille du Midwest pour tenir des conversations modérées avec la républicaine Liz Cheney.

La vice-présidente fera des apparitions dans trois comtés de banlieue remportés par la républicaine Nikki Haley avant d’abandonner la course à l’investiture du GOP : le comté de Chester, en Pennsylvanie ; Comté d’Oakland, Michigan ; et le comté de Waukesha, Wisconsin.

Le compagnon de voyage de Harris, Cheney, est une ancienne membre du Congrès républicain du Wyoming et une farouche critique de Trump. Leurs conversations seront modérées par un animateur de radio conservateur et un stratège républicain.

A un peu plus de deux semaines de l’élection présidentielle et d’une course sans issue, le candidat démocrate cherche le soutien de tous les électeurs possibles. Sa campagne espère convaincre ceux qui n’ont pas pris leur décision, mobiliser tous les démocrates envisageant de laisser tomber celui-ciet éliminer les électeurs dans les régions où le soutien à Trump pourrait s’estomper.

Quelques votes ici et là pourraient constituer une victoire globale. Dans le comté de Waukesha, par exemple, Haley a remporté plus de 9 000 voix aux primaires même après avoir abandonné la course. Dans l’ensemble, le Wisconsin a été choisi pour le président Joe Biden en 2020 par seulement 20 000 voix. Le vote anticipé en personne dans l’État commence mardi.

Cheney et Harris seront rejoints lors des événements par Charles Sykes, animateur de radio conservateur et rédacteur en chef du site Web The Bulwark, et par la stratège républicaine Sarah Longwell.

Cheney a soutenu Harris à cause de ses inquiétudes à propos de Trump. Elle a perdu son siège à la Chambre après avoir coprésidé un comité du Congrès qui a enquêté sur l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole. C’est quand une violente foule de partisans de Trump est entré par effraction dans le bâtiment et a battu et ensanglanté les forces de l’ordre dans une tentative infructueuse d’empêcher la certification de la victoire de Biden à la présidentielle de 2020.

Cheney n’est pas le seul républicain à soutenir Harris. Plus de 100 anciens responsables et responsables du GOP ont rejoint Harris la semaine dernière à Washington Crossing, en Pennsylvanie, non loin de l’endroit où le général George Washington a conduit des centaines de soldats à travers le fleuve Delaware vers une victoire majeure dans la guerre d’indépendance.

Lors d’un rassemblement là-bas, elle a déclaré aux électeurs du GOP que le choix patriotique était de voter pour les démocrates.

À l’approche des élections, le vice-président se concentre de plus en plus sur les mensonges de Trump autour des élections de 2020 et sur son rôle dans les efforts infructueux de la foule violente. Elle dit que Trump est « instable » et « dérangé » et qu’il éviscérerait les normes démocratiques s’il lui était accordé un second mandat à la Maison Blanche.

« Je crois que Donald Trump n’est pas un homme sérieux », dit-elle lors de ses rassemblements, « et les conséquences de son retour à la Maison Blanche sont brutalement graves. »

Trump a tenté de minimiser la violente confrontation du 6 janvier pendant sa campagne, affirmant que c’était « un jour d’amour du point de vue de millions de personnes ».

Harris sera de retour en Pennsylvanie mercredi pour une assemblée publique de CNN dans le comté de Delaware, où elle répondra aux questions des électeurs.