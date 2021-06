Harris au Guatemala pour s’attaquer aux causes de l’immigration

Les démocrates considèrent généralement Harris, 56 ans, comme l’héritier présomptif de Biden, et la première femme et vice-président minoritaire est un symbole du consortium diversifié qui, ils l’espèrent, propulsera le parti au 21e siècle. Mais Harris, qui a eu du mal à se définir lors de son échec de candidature présidentielle, a relativement peu d’expérience en politique étrangère, et le voyage de cette semaine pourrait être une première étape pour y remédier.