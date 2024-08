Harris attaque Trump sur les questions d’économie et d’inflation dans une nouvelle publicité

La vice-présidente Kamala Harris tente de rattraper son retard auprès des électeurs qui donnent encore à l’ancien président Donald Trump un avantage sur l’économie, en diffusant cette semaine une nouvelle publicité qui tente de passer à l’offensive sur l’inflation.

L’annonce, intitulé « Tous les jours » et partagé pour la première fois avec POLITICO, présente des extraits du discours de Harris plus tôt ce mois-ci en Caroline du Nord, où elle a dévoilé une série de propositions visant à rendre le logement plus abordable, à cibler les entreprises sur les prix abusifs et à étendre un crédit d’impôt pour les familles.

« Les prix sont encore trop élevés », a déclaré Harris. « Je vais me concentrer sur la création d’opportunités pour la classe moyenne qui améliorent sa sécurité économique, sa stabilité et sa dignité. »

Ce spot, qui sera diffusé à partir de mardi, fait partie d’une campagne publicitaire de 90 millions de dollars ciblant les États clés autour de la convention démocrate de la semaine dernière, et la deuxième au cours des derniers jours à se concentrer sur la réduction des coûts et des impôts. Une précédente publicité de 30 secondes ne faisait que de larges références au renforcement de la classe moyenne ; cette dernière, d’une minute, décrit les principaux domaines d’intérêt de Harris, tout en attaquant également Trump nommément en le qualifiant de partisan des « milliardaires et des grandes entreprises ».

La publicité offre une nouvelle perspective sur la manière dont la campagne de Harris prévoit d’utiliser les questions d’accessibilité financière pour aborder la principale priorité électorale des électeurs, tout en essayant de porter atteinte à l’avantage de longue date de Trump lorsqu’il s’agit de savoir à quel candidat les gens font le plus confiance en matière d’économie.

Les sondages montrent que Harris toujours à la traîne de Trump Sur cette question de confiance, le déficit est toutefois nettement plus faible que celui auquel le président Joe Biden a été confronté lors de sa campagne de réélection avortée. Biden souffrait de la conviction bien ancrée que les prix continuaient de grimper et que l’économie était au bord de la récession, même si l’inflation a diminué au cours de l’année écoulée et que les principaux indicateurs économiques restent solides.

Depuis le lancement de sa campagne il y a un peu plus d’un mois, Harris a cherché à prendre rapidement ses distances de l’héritage économique de Biden, même si elle a adopté bon nombre des mêmes ambitions politiques.

Harris a plutôt reformulé son programme économique à travers une série de propositions largement acceptées, reconnaissant volontiers que les coûts sont trop élevés et promettant de « se battre » pour les électeurs en adoptant une ligne plus dure avec les grandes entreprises et en promettant de faciliter la location ou l’achat d’un logement. Elle a également présenté l’extension du crédit d’impôt pour enfant actuel comme une réduction d’impôt pour la classe moyenne qui s’appliquerait à plus de 100 millions d’Américains.

Cette stratégie a parfois été critiquée, notamment par des économistes et certains démocrates, qui ont a remis en question la viabilité de sa proposition de cibler les grandes entreprises pour pratiquer des prix abusifs.

Mais Harris et d’autres démocrates présents à la convention de la semaine dernière ont fait valoir que sa vision donnerait la priorité aux efforts visant à soutenir la classe ouvrière, qui sont soutenus par une large partie de l’électorat.