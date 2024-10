Harris attaque Trump sur la santé – RT World News

La démocrate a publié une note de son médecin et a mis sa rivale républicaine au défi de faire de même.

La Maison Blanche a publié une lettre du médecin de la vice-présidente Kamala Harris, décrivant son état physique et mental comme étant « excellent. » Sa campagne a immédiatement utilisé le rapport pour se demander si l’ancien président Donald Trump « dissimulation » quelque chose sur sa santé.

Les deux pages documentécrit par le Dr Joshua Simmons et publié samedi, a déclaré que Harris est « une femme de 59 ans en bonne santé avec des antécédents médicaux marqués par des allergies saisonnières et de l’urticaire. » Le rapport indique qu’elle n’a jamais présenté de symptômes graves et que son examen physique le plus récent, en avril 2024, était par ailleurs différent. « banal ».

Le médecin a souligné que Harris avait une alimentation saine, faisait régulièrement de l’exercice, ne consommait pas de produits du tabac et buvait de l’alcool. « seulement occasionnellement et avec modération. » En conclusion, il écrit qu’elle « possède la résilience physique et mentale requise pour remplir avec succès les fonctions de présidence ».

Plus tard dans la journée, Harris adressé le problème, prétendant que c’était « clair » que son rival et son équipe « Je ne veux pas que le peuple américain voie ce qu’il fait et s’il est apte à devenir président des États-Unis. »















« Aujourd’hui, j’ai donc rendu public mon dossier médical, comme l’ont fait, je crois, tous les candidats à la présidence des États-Unis, à l’exception de Donald Trump, au cours de ce cycle électoral. C’est juste un autre exemple de son manque de transparence. Harris a déclaré aux journalistes.

La campagne de Trump a repoussé les tentatives de Harris de remettre en question sa santé, soulignant son programme de campagne extrêmement chargé et actif. Dans un communiqué samedi, le porte-parole Steven Cheung a déclaré qu’au fil des années, Trump « a volontairement publié des mises à jour de son médecin personnel », concluant tous qu’il est dans « une santé parfaite et excellente pour être commandant en chef. »

En novembre 2023, Trump a publié une lettre similaire de son médecin indiquant son « la santé globale est excellente » et soulignant que son « Les examens cognitifs étaient exceptionnels. » Le Dr Bruce Aronwald, médecin personnel de Trump depuis 2021, a noté que ses tests de dépistage du cancer étaient tous négatifs, que ses tests cardiovasculaires étaient normaux et qu’il avait réduit son poids grâce à une activité physique quotidienne et à un « alimentation améliorée ». Plus récemment, Trump a publié une note de son ancien médecin de la Maison Blanche, Ronny Jackson, à la suite de la tentative d’assassinat de juillet au cours de laquelle une balle lui a frôlé l’oreille.

L’ambiguïté entourant l’aptitude physique et mentale du président Joe Biden à exercer ses fonctions a longtemps tourmenté sa campagne, les républicains affirmant à plusieurs reprises que l’homme de 81 ans n’avait pas l’acuité nécessaire pour servir.















Avant que Biden ne se retire de la course, Trump a constamment attaqué l’homme de 81 ans pour sa force physique et mentale. Les démocrates ont largement écarté les inquiétudes concernant son âge jusqu’à ce que la mauvaise performance de Biden lors d’un débat organisé par CNN avec Trump en juin mette en évidence son apparente fragilité.

Depuis que la vice-présidente américaine Kamala Harris, 59 ans, est devenue la candidate du Parti démocrate pour les élections de novembre, ses partisans ont de plus en plus recours à la même ligne d’attaque contre Trump. À 78 ans, Trump est actuellement le candidat présidentiel le plus âgé de l’histoire des États-Unis et devrait établir le record du président le plus âgé s’il remporte un second mandat.