Harris annoncera 1 milliard de dollars aux États pour les inondations et la chaleur extrême

WASHINGTON (AP) – La Maison Blanche met plus d’un milliard de dollars à la disposition des États pour faire face aux inondations et à la chaleur extrême exacerbée par le changement climatique.

Le vice-président Kamala Harris devrait annoncer les programmes de subventions lundi lors d’un événement à Miami avec le chef de l’Agence fédérale de gestion des urgences et d’autres responsables. Les subventions compétitives aideront les communautés à travers le pays à se préparer et à réagir aux catastrophes liées au climat.

“Nous savons que les impacts de la crise climatique sont là et que nous devons investir dans le renforcement de la résilience pour protéger nos communautés, nos infrastructures et notre économie”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

L’annonce intervient alors que le nombre de morts suite à des inondations massives dans le Kentucky a continué de grimper dimanche au milieu d’une menace renouvelée de pluies plus abondantes. Dans l’Ouest, les incendies de forêt en Californie et au Montana ont explosé dans des conditions venteuses et chaudes, empiétant sur les quartiers et forçant des ordres d’évacuation.

Plusieurs États occidentaux ont maintenu les avis de chaleur au milieu d’une sécheresse prolongée qui a asséché les réservoirs et menacé les communautés de la région.

Harris se rendra au National Hurricane Center pour un briefing de la National Oceanic and Atmospheric Administration et de la FEMA. Elle se rendra également à l’Université internationale de Floride, où elle devrait aborder les événements météorologiques extrêmes à travers le pays, notamment les inondations au Kentucky et au Missouri et les incendies de forêt en Californie.

Le président Joe Biden a annoncé le mois dernier que l’administration dépenserait 2,3 milliards de dollars pour aider les communautés à faire face à la flambée des températures grâce à des programmes administrés par la FEMA, le ministère de la Santé et des Services sociaux et d’autres agences. Cette décision double les dépenses du programme Building Resilient Infrastructure and Communities, ou BRIC, qui soutient les États, les communautés locales, les tribus et les territoires dans des projets visant à réduire les risques liés au climat et à se préparer aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les incendies de forêt.

“Les communautés de notre pays subissent de première main les effets dévastateurs du changement climatique et des événements météorologiques extrêmes qui s’ensuivent – des ouragans plus énergiques avec des ondes de tempête plus meurtrières, une augmentation des inondations et une saison des incendies de forêt qui est devenue une menace d’un an”, FEMA a déclaré la chef Deanne Criswell.

Le financement qui sera annoncé lundi «contribuera à garantir que nos communautés les plus vulnérables ne soient pas laissées pour compte, des centaines de millions de dollars allant finalement directement aux communautés qui en ont le plus besoin», a déclaré Criswell.

Un total de 1 milliard de dollars sera mis à disposition par le biais du programme BRIC, et 160 millions de dollars supplémentaires seront offerts pour l’aide à l’atténuation des inondations, ont déclaré des responsables.

Jacksonville, en Floride, faisait partie des villes qui ont reçu de l’argent dans le cadre du programme BRIC l’année dernière. La ville a reçu 23 millions de dollars pour l’atténuation des inondations et l’infrastructure des eaux pluviales. Jacksonville, la plus grande ville de Floride, se trouve dans une région subtropicale humide le long de la rivière Saint-Jean et de l’océan Atlantique, ce qui la rend vulnérable aux inondations lorsque les bassins d’eaux pluviales atteignent leur capacité. La ville connaît des inondations fréquentes et est à risque d’augmentation des tempêtes majeures.

Le district de gestion de l’eau du sud de la Floride dans le comté de Miami-Dade a reçu 50 millions de dollars pour l’atténuation des inondations et la réparation des stations de pompage. Le développement immobilier le long du front de mer à croissance rapide de la ville a créé une zone inondable à haut risque pour les communautés de la ville et a exercé une pression sur les systèmes existants, faisant de la réparation des structures existantes un besoin urgent, ont déclaré des responsables.

L’administration Biden a lancé une série d’actions destinées à réduire les maladies liées à la chaleur et à protéger la santé publique, y compris une proposition de norme de chaleur sur le lieu de travail.

Matthew Daly, l’Associated Press