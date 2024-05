Harris annonce son intention d’aider 80 % de l’Afrique à accéder à Internet, contre 40 % actuellement

WASHINGTON (AP) – Vice-président Kamala Harris a annoncé vendredi la formation d’un nouveau partenariat pour contribuer à fournir un accès Internet à 80 % de l’Afrique d’ici 2030, contre environ 40 % actuellement.

Cette annonce fait suite à la visite de Harris sur le continent l’année dernière et en conjonction avec la visite de cette semaine à Washington par le président kenyan William Ruto. Harris et le dirigeant kenyan ont eu une discussion publique vendredi à la Chambre de commerce américaine sur la manière dont les partenariats public-privé peuvent accroître la croissance économique.

« Beaucoup pourraient à juste titre affirmer que l’avenir se trouve sur le continent africain », a déclaré Harris, soulignant que l’âge médian en Afrique est de 19 ans, signe du potentiel de croissance économique. « Il ne s’agit pas simplement d’aide, mais d’investissement et de compréhension des capacités existantes. »

L’Afrique a eu du mal à obtenir les capitaux nécessaires au développement de ses secteurs industriels et technologiques. Le Les Nations Unies ont rapporté l’année dernière que les investissements directs étrangers sur le continent sont tombés à 45 milliards de dollars en 2022, contre un record de 80 milliards de dollars en 2021. L’Afrique ne représentait que 3,5 % des investissements directs étrangers dans le monde, même si elle représente environ 18 % de la population mondiale.

Outre le lancement du Partenariat à but non lucratif pour l’accès numérique en Afrique, Harris a annoncé une initiative visant à donner à 100 millions d’Africains et d’entreprises du secteur agricole un accès à l’économie numérique.

Le Groupe de la Banque africaine de développement et Mastercard, entre autres organisations, contribueront à former l’Alliance pour la mobilisation de l’accès à l’économie numérique, ou MADE. L’alliance lancera un programme pilote pour donner un accès numérique à 3 millions d’agriculteurs au Kenya, en Tanzanie et au Nigeria, avant de s’étendre ailleurs.

Harris, démocrate et première femme vice-présidente des États-Unis, a également annoncé que les efforts des femmes dans l’économie numérique visant à réduire la fracture entre les sexes en matière d’accès à la technologie ont désormais généré plus d’un milliard de dollars d’engagements publics et privés, certains engagements fédéraux étant en attente de l’approbation du Congrès. .

