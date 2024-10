Kamala Harris a nargué Donald Trump dimanche lors d’un rassemblement à Greenville, en Caroline du Nord, l’accusant de ne pas avoir divulgué ses dossiers médicaux récents, de refuser une interview de 60 minutes et de rejeter un deuxième débat présidentiel.

« On se demande pourquoi son équipe veut-il qu’il se cache ? » dit Harris. « Il faut se demander : ont-ils peur que les gens voient qu’il est trop faible et instable pour diriger l’Amérique ? Est-ce que c’est ce qui se passe ?

La nouvelle ligne d’attaque de Harris intervient alors qu’elle a récemment a publié son propre dossier médical personnel, s’est assise pour sa propre interview « 60 Minutes » la semaine dernière et accepté une mairie de CNNaprès que Trump ait refusé de participer à un deuxième débat présidentiel avec le vice-président. En Caroline du Nord, Harris a accusé Trump de « ne pas être transparent » envers les électeurs, en particulier de ne pas avoir divulgué des informations médicales plus récentes, ce que « tous les autres candidats à la présidentielle de l’ère moderne ont fait », a-t-elle déclaré.

Trump, qui à 78 ans est la personne la plus âgée à devenir candidat à la présidence, n’a pas divulgué de détails similaires sur sa propre santé.

Près de trois semaines après le jour du scrutin, Harris et Trump ont tous deux rassemblé leurs partisans dimanche à travers le pays. La vice-présidente a fait campagne à l’Université de Caroline de l’Est, qui abrite un État qu’elle espère virer au bleu pour la première fois depuis 2008. Trump prévoyait de se rassembler à Prescott Valley, en Arizona, un État où de récents sondages montrent qu’il gagne un avantage.

« Nous approchons de la dernière ligne droite », a déclaré Harris, qui a noté que le vote anticipé débuterait jeudi en Caroline du Nord. « Je vais vous le dire : ça va être une course serrée jusqu’à la toute fin, et nous sommes les outsiders. »

En effet, Harris et Trump sont engagés dans une course serrée, les sondages publics montrant les deux hommes dans une bataille avec une marge d’erreur dans les sept États du champ de bataille. Et dans la dernière partie de la campagne, Harris multiplie ses apparitions. La semaine prochaine, elle et le gouverneur Tim Walz feront campagne massivement dans les États du « Mur bleu » avec plusieurs rassemblements et événements en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin.

Le week-end de Harris en Caroline du Nord vise à activer les électeurs noirs, un élément clé de la façon dont Barack Obama a rendu l’État bleu en 2008 – la dernière fois qu’un candidat démocrate à la présidentielle a remporté l’État. L’attention qu’elle porte aux électeurs noirs, notamment lors d’un événement public avec l’animateur de radio Charlamagne tha God à Détroit mardi, est une reconnaissance implicite du rôle essentiel que joueront les électeurs noirs en novembre.

La vice-présidente est en passe de gagner une majorité d’électeurs noirs, mais tout dérapage avec ce noyau de base pourrait constituer un défi existentiel pour sa campagne. UN Sondage New York Times/Siena College publié samedi a révélé que si huit électeurs noirs sur dix ont déclaré soutenir Harris, elle est toujours à la traîne des chiffres du président Joe Biden auprès des électeurs noirs en 2020, lorsque 90 % l’ont soutenu.

Samedi, Harris a rencontré des élus noirs et des dirigeants communautaires dans l’est de la Caroline du Nord, selon sa campagne, et elle a emballé des fournitures pour les victimes de l’ouragan Helene. Puis, dimanche, Harris a pris la parole dans une église traditionnellement noire à Greenville, où elle a expliqué aux fidèles de l’église Koinonia Christian Center comment sa foi, notamment en chantant dans sa chorale d’enfants, a informé ses dirigeants.

Dans son discours devant la congrégation, Harris a reconnu les victimes de l’ouragan Hélène et a critiqué « ceux qui canalisent les tragédies et les chagrins des gens vers des griefs et de la haine », une référence à la rhétorique de Trump après les ouragans Hélène et Milton, qui ont dévasté une grande partie du sud-est. .

« Faire de la politique pour le chagrin des autres, c’est inadmissible », a-t-elle déclaré.