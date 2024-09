Harris affirme qu’elle est différente de Biden car « j’offre une nouvelle génération de dirigeants »

WASHINGTON — vice-président Kamala Harrisqui se présente comme la candidate du changement alors qu’elle se présente à la présidence contre les républicains Donald Trumpa déclaré vendredi qu’elle était différente du président Joe Biden parce qu’elle offre « une nouvelle génération de leadership ».

Dans sa première interview télévisée en solo depuis qu’elle est devenue la candidate démocrate à la présidentielle, Harris a également critiqué « la haine et la division que nous voyons émaner de Donald Trump » et a déclaré qu’elle pensait que les gens étaient « épuisés » par son style de leadership.

Elle a également dit elle possède une arme à feu et ne veut pas retirer les armes à qui que ce soit, mais estime qu’une interdiction des armes d’assaut est nécessaire et conforme au deuxième amendement.

Le présentateur Brian Taff de WPVI-TV à Philadelphie a demandé à Harris de décrire un ou deux domaines dans lesquels elle est différente du président.

« Eh bien, je ne suis évidemment pas Joe Biden » et « j’offre une nouvelle génération de dirigeants », a déclaré Harris, ajoutant que les choses autrefois considérées comme acquises ne peuvent plus être négligées.

« Par exemple, un autre plan que j’ai et qui est une nouvelle approche consiste à étendre le crédit d’impôt pour enfant à 6 000 $ « Je suis très attachée aux jeunes familles pendant la première année de vie de leur enfant, car c’est évidemment une étape cruciale du développement de l’enfant. Mon approche consiste donc à proposer de nouvelles idées et de nouvelles politiques adaptées au moment présent », a-t-elle déclaré. « Et aussi, pour être très honnête avec vous, je me concentre beaucoup sur ce que nous devons faire au cours des 10 à 20 prochaines années pour rattraper notre retard par rapport au 21e siècle, en termes de capacités mais aussi de défis. »

L’interview a été réalisée à Johnstown, en Pennsylvanie, alors que Harris y faisait campagne vendredi.

Trump, son colistier Sénateur JD Vance et d’autres républicains ont critiqué Harris pour avoir évité en grande partie les interviews avec les médias ou pour avoir interagi publiquement avec les journalistes qui couvraient les événements de sa campagne. Elle et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, ont donné une conférence de presse à Harris. interview conjointe avec CNN Le mois dernier, sa campagne a récemment annoncé qu’elle allait commencer à faire plus d’interviews locales, et l’Association nationale des journalistes noirs a annoncé vendredi que certains de ses membres intervieweraient Harris mardi à Philadelphie.

Harris a utilisé une question sur l’attrait de l’ancien président et sur la façon dont elle parlerait à ses partisans pour critiquer Trump et son style de leadership.

« Je crois également avoir raison de savoir que la plupart des Américains veulent un dirigeant qui nous rassemble en tant qu’Américains et non quelqu’un qui prétend être un dirigeant et qui essaie de nous faire pointer du doigt les uns les autres », a-t-elle déclaré.

La vice-présidente a suggéré que son soutien de la part des responsables républicains, y compris l’ancien vice-président Dick Cheney et sa fille, ancienne représentante. Liz Cheney, c’est le résultat de l’épuisement des gens face à Trump.

« Je pense que les gens sont plus disposés maintenant, à la lumière de la haine et de la division que nous voyons émaner de Donald Trump, à dire : « Hé, mettons le pays en premier » et je pense que cela nous rend simplement plus forts et plus sains en tant que pays », a-t-elle déclaré.

La campagne de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par courrier électronique.

Le vice-président59 ans, est une ancienne procureure du district de San Francisco, procureure générale de Californie et sénatrice américaine. Elle a donné quelques réponses lorsqu’on lui a demandé de partager une chose qu’elle aimerait que les gens sachent à son sujet qu’ils ne savent pas encore.

« Ce n’est probablement pas très différent de ce que je vois en ce moment », a-t-elle déclaré. « J’aime ma famille. L’une de mes activités préférées, que je n’ai pas pu faire ces derniers temps, c’est le dîner de famille du dimanche. J’adore cuisiner. »

Harris a également déclaré que sa meilleure amie de la maternelle « est toujours ma meilleure amie ».