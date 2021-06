Harrington s’exprime sur les allégations de Bolger concernant les tricheurs de drogue dans les courses irlandaises | Nouvelles de course

L’éminente entraîneuse irlandaise Jessica Harrington a exprimé sa tristesse que le public puisse croire que les chevaux sont drogués dans les courses irlandaises.

Harrington, parmi les plus grands de tous les temps des rangs irlandais sous les deux codes, a également appelé à des sanctions « très, très sévères » si l’un de ses collègues droguait des chevaux.

S’adressant à Ruby Walsh sur RTE Racing, l’entraîneur vainqueur de la Classic et de la Cheltenham Gold Cup répondait aux affirmations de ce mois-ci de Jim Bolger selon lesquelles une « Lance Armstrong » serait découverte dans les courses irlandaises.

L’entraîneur de Top Flat Bolger a été invité avant une audition parlementaire au début du mois prochain pour étayer ses affirmations, avec des responsables de Horse Racing Ireland et du Irish Horseracing Regulatory Board.

Harrington a déclaré: « Cela me rend triste que les gens pensent que les chevaux sont drogués et que les entraîneurs droguent les chevaux.

« En ce qui me concerne, attrapez les gens qui le font s’ils le font, et punissez-les très, très sévèrement – car ils nuisent au reste de notre sport.

« Chaque fois qu’un entraîneur a un gagnant, il y a une sorte de suspicion maintenant ‘y avait-il de la drogue dans ce cheval?’. »

Harrington, basée dans le comté de Kildare, a déclaré qu’elle accueillerait les autorités pour tester tous les chevaux dont elle a la charge.

« Si j’ai un gagnant, les gens pourraient demander » y a-t-il des médicaments » – mais je ne donne pas de médicaments à mes chevaux. Je m’entraîne maintenant depuis 35 ans et j’ai toujours été honnête et honnête, un livre ouvert s’ils veulent venir ici et tester.

« Je pense que les tests sont très importants, et peut-être qu’il devrait y en avoir plus – mais chaque vainqueur en Irlande est testé, et il y a un certain nombre de tests aléatoires.

« Comme je suis un entraîneur agréé, ils peuvent venir dans ma cour et tester à tout moment et fouiller la cour.

« J’espère qu’il n’y a pas (un problème dans les courses irlandaises) – mais dans chaque sport, il y a des gens qui consomment de la drogue et essaient de prendre le dessus sur le système.

« Tout ce que je peux faire, c’est mettre ma main sur mon cœur et dire ‘Je ne le fais pas’.

« Ils testent à un niveau élevé. ‘Est-ce assez élevé?’ – Je ne sais pas, c’est aux régulateurs ici de l’avoir à un niveau élevé. »