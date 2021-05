Harrington fait face à une interdiction de deux semaines et une amende pour avoir enfreint les protocoles Covid à Aintree | Actualités des courses

L’entraîneur Jessica Harrington s’est vu interdire d’assister à un hippodrome pendant deux semaines et a été condamné à une amende de 3500 euros après avoir enfreint les restrictions relatives aux coronavirus lors de la grande réunion nationale d’Aintree.

Une audience du Irish Horseracing Regulatory Board a conclu que Harrington « avait agi d’une manière préjudiciable à la bonne conduite ou à la bonne réputation des courses de chevaux », et a décidé qu’elle ne devait pas assister à un hippodrome pendant deux semaines à compter du 24 mai.

Harrington s’est rendu à Aintree le mois dernier sans rester dans la «bulle irlandaise», mise en place pour la durée de la réunion de trois jours conformément aux protocoles Covid-19. Elle a couru à la fois Magic Of Light et Jett dans le Grand National lui-même.

L’entraîneur vétéran a déclaré à l’audience qu’elle était au courant de ce qui était nécessaire en termes d’hébergement dans la « bulle irlandaise » en place pour ceux qui se rendaient à Aintree, mais que son intention était de se rendre à Aintree depuis son domicile le matin de la course et de revenir. en Irlande ce soir-là, donc pas obligé d’entrer dans la «bulle irlandaise».

Elle a ajouté que dans les jours qui ont précédé le rendez-vous, elle a décidé que faire le voyage à Aintree en une journée serait trop épuisant et a changé ses projets de voyager le vendredi à la place et a profité de l’occasion pour mener des affaires indépendantes avec les propriétaires en regardant un cheval. ils lui avaient demandé de regarder – et elle a accepté une offre de rester dans leur logement.

Harrington a ajouté qu’elle avait l’impression à l’époque qu’elle n’enfreignait pas les règles, car elle n’est jamais entrée dans la bulle irlandaise le jour de la course – mais admet maintenant qu’elle a enfreint les protocoles.

Lors de la détermination de la sanction appropriée, le président de l’audition, le juge Raymond Groarke, a noté qu ‘ »une violation de ces protocoles pourrait avoir d’énormes conséquences pour les courses en Irlande et que Mme Harrington admet qu’elle a enfreint les règles ».