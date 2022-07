Harriet Harman du Labour tord le couteau dans Boris Johnson en “cherchant à l’évincer de son siège parlementaire”

Harriet Harman, DU TRAVAIL, tord le couteau dans Boris Johnson en essayant de le faire expulser de son siège parlementaire, affirment les députés conservateurs.

Son comité lance une troisième enquête Partygate et amènera le Premier ministre et ses assistants pour témoigner et remettre des journaux et des photos.

Harriet Harman du Labour tord le couteau dans Boris Johnson Crédit : PA : Association de la presse

Le comité a déclaré hier que s’il trouvait que BoJo avait menti et le suspendait du Parlement pendant deux semaines, cela déclencherait une pétition de révocation.

Une élection partielle aurait alors lieu si dix pour cent des électeurs de son siège à Uxbridge et South Ruislip l’exigeaient.

Les députés conservateurs ont accusé le Comité des privilèges de poursuivre une vendetta.

Pendant ce temps, Rishi Sunak a insisté hier sur le fait qu’il n’avait pris aucun plaisir au coup d’État qui a fait tomber Boris Johnson – car il a insisté sur le fait qu’il n’était pas trop riche pour être Premier ministre.

L’ex-chancelier a décidé de convaincre les membres conservateurs qu’il était l’homme de la situation, mais il fait face à une bataille difficile alors qu’il languit derrière Liz Truss dans les sondages.

Quarante pour cent des vrais blues ne lui font pas confiance après qu’il ait poignardé BoJo, mais M. Sunak fait de son mieux pour arranger ça avec eux.

L’espoir conservateur multimillionnaire a ajouté: “J’ai toujours beaucoup de respect et de fierté pour les choses que nous avons accomplies sous sa direction.”

Il a dit que maintenant, cependant, il est temps de passer de Boris, déclarant: «Nous devons regarder vers l’avenir.

“La question pour notre parti et nos membres est de savoir qui est le mieux placé pour diriger ce pays à travers les défis économiques à venir vers un avenir économique meilleur.

“Plus important encore, qui est le mieux placé pour vaincre Kier Starmer et remporter les prochaines élections.”