Harriet Hageman, prête à vaincre Liz Cheney, a une histoire anti-environnementale

“Elle a une longue réputation parmi les groupes de conservation et de sport d’être une anti-fédéraliste, en particulier en ce qui concerne la propriété foncière”, a déclaré Dan Smitherman, directeur de l’État du Wyoming à la Wilderness Society. “La plupart des principaux groupes de conservation et probablement 50 à 60% des groupes de sportifs supposent que nous jouerons la défense contre elle en ce qui concerne les problèmes de terres publiques et peut-être certains problèmes comme les loups et les ours.”

Lors d’un déjeuner la semaine dernière pour la Chambre de commerce de Rock Springs, une communauté fondée sur l’extraction de combustibles fossiles, Mme Hageman a promis d’être une championne à Washington pour ces industries si elle était élue.

« Je pense que nous devons faire en sorte que le gouvernement fédéral ne soit en grande partie pas pertinent dans notre vie quotidienne », a déclaré Mme Hageman à l’auditoire.

Et elle a averti que la facture climatique et fiscale des démocrates serait “dévastatrice” pour le Wyoming, après avoir déclaré que le charbon était une “ressource abordable, propre et acceptable que nous devrions tous utiliser”.