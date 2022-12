Harriet Bibby de Coronation Street filme le «dernier jour» du savon alors qu’elle claque le «temps baltique» sur le plateau d’ITV

SUMMER Spellman actrice Harriet Bibby partage son dernier jour de tournage cette année avec des co-stars par temps “baltique”.

L’actrice de 24 ans s’est rendue sur Instagram pour publier une photo avec ses pères à l’écran, Daniel Brocklebank et Peter Ash.

Instagram

Harriet partage un cliché de leur dernier jour sur le plateau cette année[/caption]

TVI

Daniel et Harriet disent qu’ils ont un lien étroit hors caméra[/caption]

Elle a légendé le cliché: “Baltic pour le dernier jour de tournage cette année.”

Malgré la météo glaciale, le trio est tout sourire et bien au chaud dans son manteau matelassé.

Billy et Summer sont actuellement au centre d’une histoire de maternité de substitution où le jeune envisage de porter le bébé de Mike et Esther.

Les scènes à venir verront Summer en danger alors qu’elle est attirée chez Mike et Esther à Noël.

Pendant ce temps, Todd Grimshaw confie à Paul Foreman qu’il ne croit pas que Mike et Esther soient le couple chrétien qu’ils prétendent être.

En conséquence, l’entrepreneur de pompes funèbres décide de creuser dessus – mais que va-t-il trouver ?

Les co-stars Harriet et Daniel ont été ouvertes sur la proximité de leur lien tout en jouant à l’écran père et fille.

S’adressant à Daily Star, Daniel a déclaré: “Je suis très reconnaissant de n’avoir jamais eu d’enfants dans la vraie vie. Nous sommes au milieu des trucs de maternité de substitution qui sont à l’écran maintenant.

« Les trucs que nous tournons maintenant ne seront pas à l’écran avant février. Harriet [Bibby] est incroyable et je l’adore absolument. Nous avons une très belle relation hors écran.

“Harriet est beaucoup plus âgée que le personnage, ce qui, je pense, a été brillant parce qu’elle a pu accepter cette perspective de jouer quelqu’un de cinq ou six ans de moins.

“Il y a une maturité dans la performance qui, je pense, était nécessaire parce que ça a été une sacrée année pour elle.”

Mais à quoi peut-on s’attendre en 2023 ?

Daniel a ajouté : « J’attends avec impatience les 12, 18 prochains mois.

« Je suis dans ma neuvième année et je n’ai jamais travaillé plus de deux ans.

« Je fais ça depuis 30 ans, mais c’est de loin la plus longue période pendant laquelle j’ai travaillé.

“Je l’adore et je l’aime ici. Vous pouvez rouler un peu. Il y a beaucoup de personnages réguliers, donc il y a des années où vous êtes plus silencieux dans l’histoire, mais c’est toujours agréable quand ils vous donnent quelque chose de charnu et d’amusant.

“C’est le truc avec Corrie, en tant qu’acteur, vous pouvez jouer des comédies et des drames. Je pense que c’est le seul spectacle où vous avez cette opportunité.

“Dans la vraie vie, nous avons une journée amusante, nous avons une journée poubelle et la façon dont ils écrivent Corrie, nous avons vraiment l’occasion de voir les personnages sous toutes leurs formes.”

TVI

L’été est attiré chez Mick et Esther à Noël – Billy devrait-il s’inquiéter ?[/caption]

TVI

Mike et Esther cachent-ils quelque chose ?[/caption]