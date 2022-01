Harrdy Sandhu recrée le pas ‘Srivalli’ d’Allu Arjun, la vidéo devient VIRAL

La fièvre Pushpa d’Allu Arjun est imparable et se répand comme une traînée de poudre à travers le pays. Maintenant, dans un récent article sur les réseaux sociaux, le célèbre chanteur et danseur Harrdy Sandhu, qui a rendu tout le monde fou avec sa chanson « Bijlee », a été aperçu en train de danser sur la chanson « Srivalli ».

Harry Sandhu semblait vraiment impressionné par cette composition, et il n’a pas pu s’empêcher de la complimenter dans la légende.

« Époustouflé par cette chanson et ce film. La composition est hors du monde @thisisdsp, @alluarjunonline, You are fireeee. Quelle performance. @javedali4u a toujours été fan #Pushpa #srivalli”

Le célèbre chanteur Harrdy Sandhu est déjà bien connu pour sa chanson à succès « Bijlee », dont les mouvements de danse ont été imités par un grand nombre de personnes, et maintenant la même personne peut être vue en train de reproduire les mouvements de crochet sur la chanson « Srivalli ». De plus, le charme de cette chanson a dépassé le domaine du divertissement pour inclure des joueurs de cricket du monde entier, dont Ravindra Jadeja et Shikhar Dhawan, ainsi que le joueur de cricket australien David Warner.

« Pushpa: The Rise » s’est déjà imposé comme le plus gros succès de la saison dès sa première semaine. Le film a déjà battu des records au box-office, rapportant plus de Rs 300 crores et approchant Rs 90 crores en hindi.