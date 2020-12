COLLEGE PARK, Maryland: Ron Harper Jr. a marqué 19 de ses 27 points en seconde période, et le 19e Rutgers a remporté son premier match des Big Ten pour la première fois de l’histoire de l’école, dépassant le Maryland 74-60 lundi soir.

Les Scarlet Knights (5-0, 1-0) ont ouvert un match serré avec une course de 10-0 qui a fait 50-38 avec 11:49 à faire. Myles Johnson a commencé et terminé la frénésie avec des dunks, et Harper a contribué un 3 points.

Après que Donta Scott ait endigué la montée en puissance avec un sauteur à longue portée, Harper s’est connecté derrière l’arc et Jacob Young a marqué dans la voie pour donner aux Scarlet Knights un coussin de 14 points.

C’est la première fois depuis 1934-35 que Rutgers ouvre avec cinq victoires consécutives à deux chiffres.

Scott a marqué 20 et Eric Ayala a ajouté 12 pour le Maryland (4-2, 0-1), qui a terminé à égalité au sommet de la conférence la saison dernière.

Rutgers était sans victoire dans les matchs d’ouverture du Big Ten depuis son arrivée dans la ligue en 2014 et avait une fiche de 16-73 en conférence avant de se classer 11-9 la saison dernière.

Les Scarlet Knights ont 11 gagnants de lettres de cette équipe 2019-2020, notamment Harper, un garde junior de 6 pieds 6 pouces qui est venu en moyenne 22,3 points par match.

Dans celui-ci, il est allé 10 pour 17 du sol, connecté sur 5 des 8 tirs au-delà de l’arc et a contribué avec cinq rebonds et quatre passes décisives.

Après la fermeture du Maryland à 60-51, Harper a percé un 3 points pour restaurer l’avance à deux chiffres.

En première mi-temps, les Scarlet Knights ont marqué 10 points consécutifs pour prendre une avance de 23-13 avant que le Maryland ne ferme avec une course de 15-4 pour remonter 28-27 à la pause.

Les Terrapins sont allés 9 pour 26 du sol, ratés sur les sept tentatives de 3 points et ont eu cinq revirements avant la mi-temps.

GRANDE IMAGE

Rutgers: C’était un bon début de jeu de conférence pour les Scarlet Knights, qui ne sont plus des pates contre les puissances traditionnelles des Big Ten. Harper peut marquer de n’importe où sur le terrain, et l’entraîneur Steve Pikiell demande à Rutgers de jouer de manière agressive et efficace sur l’aile défensive du Maryland avec 34,4%.

Maryland: Les Terrapins ont chuté deux fois de suite, et leur jeunesse se montre. La perte des étoiles Jalen Smith et Anthony Cowan Jr. a laissé l’entraîneur Mark Turgeon à la recherche de réponses et d’un buteur constant.

SUIVANT

Rutgers accueille l’Illinois dimanche après-midi.

Le Maryland a une semaine de congé avant d’affronter La Salle à la maison le 22 décembre.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25