Harper passe le flambeau populiste-conservateur à Poilievre

Stephen Harper a déclaré que le gouvernement conservateur qu’il a dirigé de 2006 à 2015 a pratiqué ce qu’il appelle le « conservatisme populiste ». Un Parti conservateur dirigé par Pierre Poilievre — appuyé par Harper cette semaine — adoptera pleinement cette description.

On ne peut que spéculer sur les raisons pour lesquelles l’ancien premier ministre a décidé de prendre la décision inhabituelle de soutenir un candidat dans la course à la direction actuelle – et pourquoi il a choisi de le faire maintenant. Peut-être que la campagne Poilievre a des raisons de croire qu’elle a besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour franchir la ligne.

Peut-être que la campagne Poilievre se porte bien, mais veut s’assurer que sa victoire est claire et écrasante. Peut-être que la bénédiction de Harper est destinée à aider le parti à se consolider après une course âprement disputée.

Peut-être que Harper, vraiment, vraiment n’aime pas Jean Charest.

Quelles que soient ses raisons, l’imprimatur de Harper relie symboliquement son projet politique personnel à la propre approche de Poilievre en matière de politique et de leadership. Non pas qu’Andrew Scheer ou Erin O’Toole aient jamais juré de rompre radicalement avec l’approche de Harper. Mais s’il y a des conservateurs qui s’inquiètent de savoir où le prochain chef pourrait mener le parti, le message de Harper est que son conservatisme inclut Pierre Poilievre.

La théorie de Harper sur le conservatisme populiste

Dans son livre de 2018 Right Here, Right Now: Politics and Leadership in the Age of Disruption, Harper a écrit que les conservateurs avaient devant eux trois voies possibles en ce moment de tumulte populiste.

Ils pourraient s’en tenir à une vision doctrinaire du conservatisme et à une croyance idéologique dans l’économie de l’offre. Ils pourraient “redoubler de populisme débridé”. Ou ils pourraient “réformer le conservatisme pour résoudre les problèmes qui sont à l’origine du soulèvement populiste… adapter le conservatisme aux préoccupations pratiques, aux intérêts et aux aspirations des classes ouvrière et moyenne”.

REGARDER: Stephen Harper appuie Pierre Poilievre pour la direction conservatrice

Stephen Harper appuie Pierre Poilievre dans la course à la chefferie des conservateurs L’ancien premier ministre Stephen Harper a soutenu le candidat conservateur Pierre Poilievre comme prochain chef du parti. C’est la première fois que Harper donne son approbation depuis qu’il a été démis de ses fonctions.

Harper a fait valoir que cette troisième approche – qu’il appelait «conservatisme populiste» ou «conservatisme appliqué» – était similaire à son style de gouvernement.

“Un nouveau conservatisme populiste doit apporter des idées conservatrices pour relever les défis de la vie réelle auxquels sont confrontés les gens ordinaires”, a-t-il écrit.

Ce n’est pas une notion intrinsèquement déraisonnable, même s’il y a des lacunes importantes dans l’analyse plus large de Harper. D’une part, on ne sait toujours pas ce qu’un “conservateur populiste” ferait face au changement climatique.

Le député conservateur Pierre Poilievre se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa le mercredi 15 juin 2022. (Justin Tang/La Presse canadienne)

On ne sait pas non plus à quel point l’approche de Poilievre au gouvernement serait “pratique”, puisque sa campagne a largement évité de présenter des propositions politiques détaillées.

Il nommerait un ombudsman fédéral pour s’assurer que les universités canadiennes respectent ses normes de protection de la liberté d’expression et il veut faire du Canada la «capitale mondiale de la blockchain». Mais sa seule politique climatique est d’éliminer le prix national du carbone.

Le sien analyse de l’inflation exclut les facteurs globaux et son s’attaquer à la Banque du Canada est erronée. Ses plaintes concernant le logement vont généralement dans la bonne direction, bien que sa solution soit un nouveau système de sanctions et de récompenses pour les gouvernements municipaux.

Le populisme bruyant de Poilievre

Harper définit le populisme de façon plutôt bienveillante comme “tout mouvement politique qui place les intérêts plus larges des gens ordinaires avant les intérêts particuliers de quelques privilégiés”.

Mais il peut aussi être défini comme quelque chose de plus intrinsèquement hostile — comme « une idéologie qui considère que la société est finalement séparée en deux groupes homogènes et antagonistes, « le peuple pur » contre « l’élite corrompue » » dans les paroles de Cas Mudde , politologue néerlandais. (J’ai également cité le cadrage du populisme de Mudde dans ses écrits sur la course à la direction des conservateurs en 2017.)

Dans la pratique, le populisme semble avoir moins à voir avec la proposition de solutions pratiques à des problèmes réels qu’avec la recherche d’un coupable ou d’un ressentiment. C’est anti-establishment d’une manière qui peut menacer les institutions traditionnelles.

“Le populisme”, a écrit Mudde, “présente une vision manichéenne, dans laquelle il n’y a que des amis et des ennemis”.

Harper a affiché une partie de ce populisme. Son gouvernement semblait prendre plaisir à se battre avec des universitaires et des experts en politiques publiques et il a attaqué “ élites libérales .” Dans Right Here, Right Now, il avance la théorie selon laquelle les sociétés occidentales peuvent être divisé en « quelque part » et « n’importe où ».

Mais Poilievre a pleinement embrassé le langage du populisme. Si Harper suggérait un conservatisme répondant aux préoccupations qui alimentent le populisme, Poilievre semble proposer un populisme qui célèbre les idéaux conservateurs.

Poilievre a bâti sa campagne autour de l’idée que des « gardiens » retiennent les Canadiens. Après avoir été critiqué pour avoir juré de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, il a affirmé que « les élites d’Ottawa sont hors d’elles que je les retiendrais pour tenir compte de [the] le mal qu’ils ont causé aux gens ordinaires.”

Il a appelé ses partisans à “se dresser contre la culture éveillée” et sa campagne a critiqué son propre parti pour avoir choisi une “personnalité médiatique libérale d’élite laurentienne” pour modérer un débat.

“Les mauvais politiciens prennent de mauvaises décisions et le système les protège”, a écrit Poilievre dans un appel de fonds plus tôt cette année. “Les médias, les experts, les professeurs disent tous que je ne devrais pas attaquer Justin Trudeau aussi fortement que je le fais.”

Où mène le populisme ?

Harper approuve apparemment. Et si vous croyez que le monde est tel que Poilievre le décrit, ses arguments sont sans aucun doute attrayants. Mais où exactement ce populisme conduira-t-il le Parti conservateur ?

Tout en poursuivant le rêve populiste du Brexit, les conservateurs du Royaume-Uni ont brûlé trois Premiers ministres au cours des six dernières années. Leur chef actuel, Boris Johnson, a été chassé dans un ouragan de scandale.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, se considérait peut-être comme un populiste conservateur avant que son propre parti ne l’exclue. (Dave Chidley/La Presse canadienne)

Aux États-Unis, le Parti républicain est descendu dans un trou de lapin populiste et est devenu un culte de la personnalité hystérique et antidémocratique. Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, qui se considérerait probablement comme un conservateur populiste a été évincé par son propre parti à peine trois ans après son entrée en fonction.

S’il est possible d’imaginer que le populisme puisse conduire à une réforme constructive (du moins en théorie), les preuves suggèrent qu’un esprit d’antagonisme n’est pas facilement contrôlé une fois qu’il a été adopté. Mis à part les pires scénarios, il n’est pas difficile de voir comment l’approche populiste pourrait finalement faire plus de mal que de bien.

Mais le parti de Stephen Harper est maintenant prêt à adopter Pierre Poilievre comme son nouveau porte-drapeau – et à faire un tour avec une sorte de conservatisme populiste éhonté.