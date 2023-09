Harper frappe au 7e rang et mène les Phillies devant les Pirates | Actualités, Sports, Emplois

PHILADELPHIE (AP) — Garrett Stubbs a encore enlevé une bretelle de sa combinaison bleu poudré des Phillies dans son casier, tout comme il l’avait fait 24 heures plus tôt lorsqu’il organisait une rencontre dans un club-house imbibé d’alcool.

C’était le même regard criard que Stubbs arborait lorsqu’il aspergeait le propriétaire de l’équipe de champagne. Il portait une combinaison comme il l’avait fait la nuit précédente lorsqu’il avait penché la tête en arrière et laissé ses coéquipiers lui verser de la bière dans la gorge dans le cadre d’une célébration bruyante des séries éliminatoires.

Oui, Stubbs a bu tout l’alcool et s’est ensuite moqué de tous les mèmes, ceux qui montraient que le receveur suppléant verrait six balles de baseball à la fois quand il était temps de frapper dans ce qu’on appelait affectueusement un « Jeu de la gueule de bois. »

Cela semblait approprié lorsque Stubbs se réveillait d’une nuit de fête.

« Probablement encore un peu martelé par la veille. » » dit Stubbs en riant.

Une fois au marbre, Stubbs en a martelé un – un tir de trois points – qui a déclenché un rallye pour les Phillies qui s’est terminé lorsque Bryce Harper a frappé un circuit en solo en septième manche dans une victoire de 7-6 contre les Pirates de Pittsburgh. Mercredi soir, un jour après avoir décroché la première place de wild card de la NL.

Stubbs, qui est entré dans le match avec seulement 0,196 en 30 matchs, a réussi son premier circuit depuis le 16 août 2022.

« Ouais, il suffisait d’un bouquet de champagne, de boire toute la nuit et de sortir », » dit Stubbs. « Voilà, c’était le lendemain, un circuit. »

Une nuit après une célébration bruyante de fin de soirée au cours de laquelle le voltigeur Brandon Marsh chevauchait un taureau mécanique, le frappeur désigné Kyle Schwarber, le joueur de troisième but Alec Bohm, le receveur JT Realmuto et le voltigeur droit Nick Castellanos ont tous pris congé.

Harper, l’un des rares habitués de l’alignement et jouant au premier but, a réussi trois coups sûrs et a frappé son 21e circuit de la saison contre le releveur Jose Hernandez (1-3) pour prendre une avance de 7-6.

Gregory Soto a retiré l’équipe sur des prises en neuvième manche pour son troisième arrêt et a préservé la septième victoire consécutive des Phillies.

Et oui, Stubbs a survécu aux neuf manches.

Le receveur de secours est devenu un succès sur les réseaux sociaux à Philadelphie après que des vidéos de lui dansant et buvant en salopette dans le club-house mardi soir ont été diffusées dans l’univers viral, et il y avait de fausses inquiétudes quant à sa capacité à jouer.

Était-il vraiment hydraté ? Était-il reposé ?

«J’adore faire éclater du champagne» » dit Stubbs. « Je pense que le reste des gars dans le vestiaire le font aussi. »

Stubbs a pris une bonne coupe sur une balle rapide à quatre coutures du partant des Pirates Johan Oviedo en quatrième et a frappé un circuit de trois points vers la droite.

Les fans des Phillies sont devenus fous de leur héros culte, et il a été accueilli à la maison avec une étreinte chaleureuse de Bryson Stott.

« Tout le monde tire pour Stubby » » a déclaré le manager des Phillies, Rob Thomson. « Il est en quelque sorte le gars énergique dans le club-house et dans l’abri. C’est un excellent coéquipier. L’un des meilleurs coéquipiers que j’ai jamais côtoyé. Alors tout le monde tire pour lui.

Son circuit a réduit le déficit des Phils à 5-4, la deuxième fois en autant d’années que Philadelphie était mené au début du premier match après un match décisif. Il y a un an, les Phillies ont obtenu une place de wild card à Houston, puis le Ranger Suarez est sorti et a été secoué pour six points en deux manches lors du match suivant. Cela s’est encore produit contre les Pirates.

Suarez a accordé trois points dans le premier et deux dans le second contre les Pirates. Le gaucher de 28 ans a été pourchassé en cinquième après que Jack Suwinski ait triplé en un point pour porter le score à 6-4.

Edmundo Sosa a réussi son 10e circuit de l’année pour les Phillies, un tir en solo, et Christian Pache a égalisé le score à 6 sur un simple RBI en sixième qui a marqué Harper.

Connor Joe a réussi quatre coups sûrs pour les Pirates.

UNE ÉTOILE EST NÉE

Le releveur recrue des Phillies, Orion Kerkering (1-0), a lancé 18 curseurs et en a retiré deux dans une manche de relève sans but pour sa première victoire dans une grande ligue. Il a lancé deux manches blanches en deux apparitions depuis ses débuts ce week-end. Kerkering, 22 ans, a effectué quatre arrêts dans les ligues mineures cette année et devait figurer sur la liste des séries éliminatoires.

APRÈS-SAISON

ENTRÉES

Thomson a nommé Zack Wheeler titulaire du premier match mardi lors du match d’ouverture de la National League Wild Card Series, et Aaron Nola commence le deuxième match le lendemain. Wheeler commence la finale de la série jeudi. Nola sautera son dernier départ prévu.

MISE À JOUR HOSKINS

Le joueur de premier but des Phillies, Rhys Hoskins, continue de progresser à son retour d’une déchirure du ligament croisé antérieur au genou gauche qui lui a coûté toute la saison. Hoskins pourrait bientôt voir des pitchs en direct, et Thomson continue de dire « il y a une chance » le cogneur populaire est de retour pour les World Series, si les Phillies y parviennent. Hoskins serait uniquement un DH ou un frappeur de pincement et ne jouerait pas au premier but.

Hoskins est candidat pour se rendre à Clearwater, en Floride, pour poursuivre sa rééducation et s’entraîner avec les ligueurs mineurs que les Phillies ont envoyés dans leur complexe pour rester prêts au cas où ils en auraient besoin pendant les séries éliminatoires. Darick Hall, Weston Wilson, Cody Clemens et les lanceurs Andrew Bellatti, Connor Brogdon et Nick Nelson font partie du groupe qui se rendra en Floride.

SUIVANT

Zach Wheeler (13-6, 3,64 ERA) prend le départ pour les Phillies lors de la finale de la série aujourd’hui. Les Pirates n’ont pas nommé de titulaire.







