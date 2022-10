Harper et les Phillies vont en profondeur, affrontent les Astros – Kelowna Capital News

Bryce Harper et Kyle Schwarber cassant la banque à Philadelphie. Yordan Alvarez lance des moonshots dans H-Town.

Dusty Baker tente une victoire des plus insaisissables. Justin Verlander aussi. Un Harper excité et les All-Stars JT Realmuto et Zack Wheeler, qui montent pour la première fois sur la plus grande plate-forme du baseball.

Yo ! Les Phillies de Philadelphie, de toutes les équipes, se dirigent vers les World Series. Contre ces Astros de Houston de retour pour plus, vous tous.

Un match assez savoureux à partir de vendredi soir au Minute Maid Park, un classique d’automne plein de vues, d’odeurs et de sons vibrants.

Pensez aux steaks au fromage, aux hoagies et à la glace à l’eau par rapport à la poitrine de bœuf BBQ, à la crème glacée Tex-Mex et Blue Bell.

Les fans de Phanatic et Phils ont besoin d’un rassemblement tardif au Citizens Bank Park ? Composez quelque chose de “Rocky”. Envie de faire la fête à Houston ? Chantez et applaudissez avec la mascotte Orbit sur le rebondissant “Deep in the Heart of Texas” de Moe Bandy pendant la septième manche.

Harper a déjà frappé cinq coups de circuit en séries éliminatoires. Dans le swing emblématique de sa carrière, son entraînement en huitième manche contre San Diego dimanche lors du cinquième match a envoyé les Phillies dans les World Series pour la première fois depuis 2009 et lui a valu le titre de MVP de la NL Championship Series.

Les Astros ont une fiche de 7-0 en séries éliminatoires après avoir terminé un balayage de quatre matchs contre les Yankees de New York dans la série de championnat AL. Le simple d’Alex Bregman a permis une victoire de 6-5 dimanche soir.

Après avoir perdu les World Series l’année dernière, Houston s’est ouvert comme un solide favori pour remporter le titre cette année, selon FanDuel.

Il y a de fortes chances que la foule assiste à une bombe Schwar ou au Chas Chomp en cours de route.

Mais aucune possibilité de voir une rivalité fraternelle. Le releveur des Astros Phil Maton s’est cassé un doigt sur sa main de lanceur lorsqu’il a frappé son casier après une performance tremblante lors de la finale de la saison régulière, une sortie qui comprenait l’abandon d’un coup sûr à son jeune frère, l’utilitaire des Phils Nick Maton.

Ville de l’amour fraternel, pas tellement. Mais un régal pour les fans des deux villes : les Eagles de Philadelphie, la seule équipe invaincue de la NFL, rendent visite aux Texans de Houston le jour du voyage entre les matchs 5 et 6, si nécessaire.

La météo ne sera pas un problème avec le toit rétractable à Houston. Impossible de dire quels seront les éléments avec le plein air à Philadelphie.

Avec des joueurs comme Jose Altuve, ALCS MVP Jeremy Peña, Rhys Hoskins et Alec Bohm, cette Série mondiale est un match au meilleur des sept représentant certains des meilleurs présents et futurs du jeu. Plus un bon morceau du passé – rappelez-vous, ces équipes se sont affrontées près de 600 fois.

Il y a eu la palpitante NL Championship Series de 1980, lorsque Mike Schmidt, Pete Rose, Steve Carlton et les Fightin’ Phils ont survécu à Nolan Ryan à l’Astrodome sur le chemin de leur premier titre de la Série mondiale.

Des années plus tard, les fermiers Brad Lidge, Billy Wagner, Mitch Williams et Ken Giles ont passé du temps avec les deux clubs. Tout comme les futurs Hall of Famers Joe Morgan et Robin Roberts.

Et ce morceau d’histoire soigné – les Phillies ont été la première équipe à battre Houston, en 1962, lorsque l’expansion des Colt .45 a perdu au stade Connie Mack.

C’est drôle, les Phillies sont aussi la dernière équipe à avoir battu les Astros. Le 3 octobre, Philadelphie a ouvert la dernière série de la saison régulière avec une victoire 3-0 à Houston, avec Schwarber à deux reprises alors qu’Aaron Nola a devancé Lance McCullers Jr.

Les Astros ont ensuite clôturé un record AL-meilleur 106-56 en remportant les deux suivants derrière Verlander et Framber Valdez – Philadelphie mène toujours 297-283 dans leurs affrontements en tête-à-tête, principalement avant que Houston ne passe de la Ligue nationale à la Ligue américaine en 2013.

Houston a ensuite balayé Seattle dans la série AL Division et les Yankees dans l’ALCS avec sa formule gagnante d’imposant lancer de départ, un enclos dominant et une gamme complète de frappeurs à domicile tels qu’Alvarez et Kyle Tucker.

Il s’agit du quatrième voyage des Astros aux World Series en six ans et leur seul titre en 2017 a été entaché par un scandale illégal de vol de pancartes. La saison dernière, ils ont perdu contre Freddie Freeman et l’outsider Atlanta Braves en six matchs.

À 73 ans et à sa 25e saison en tant que manager, Baker est à la recherche d’une couronne pour couronner son ample curriculum vitae.

«Je veux dire, les victoires me motivent. Et je vais l’avoir », a-t-il déclaré lors de l’ALCS. « Vous ne pouvez pas vous précipiter avant qu’il n’arrive ici parce qu’il n’est pas encore là. Donc, vous devez juste vous mettre en position de le faire.

Verlander, le gagnant probable du prix AL Cy Young après s’être remis de la chirurgie de Tommy John, espère améliorer sa marque de 0-6 en sept départs en carrière dans les World Series.

Les Phillies, quant à eux, ressemblaient à un gros zéro cette année avant d’en arriver là en octobre.

Coincés à 21-29 en juin, ils ont renvoyé le manager Joe Girardi quelques jours plus tard et ont confié l’intérim à l’entraîneur de banc Rob Thomson. Puis soudain, les Phillies ont décollé.

Ils ont surmonté le pouce cassé de Harper, écartant le double MVP de la NL pendant deux mois, ont battu Milwaukee pour la dernière place en séries éliminatoires en allant 87-75 et ont rapidement dépassé le champion de la NL Central St. Louis dans la ronde des jokers. Philadelphie a éliminé le champion en titre des World Series Atlanta dans le NLDS et a dominé San Diego dans le NLCS.

Maintenant que Thomson a été récompensé par un contrat de deux ans, les Phillies sont la première équipe à la troisième place de l’histoire du baseball à atteindre les World Series.

Philadelphie a perdu contre les Yankees lors de son dernier voyage jusqu’ici. Un an plus tôt en 2008, Lidge a couronné sa remarquable année de 48 sur 48 en chances de sauver le deuxième titre des Phillies alors qu’une équipe dirigée par Chase Utley, Jimmy Rollins et Ryan Howard a battu Tampa Bay en cinq matchs.

Encouragés par leur public enthousiaste, Harper et ce groupe de Phils espèrent ajouter une autre bannière.

Thomson tente de rejoindre Jack McKeon (Marlins, 2003) et Bob Lemon (Yankees, 1978) en tant que seuls managers embauchés à la mi-saison pour remporter le titre. Pour Thomson, âgé de 59 ans, ce n’est pas si surprenant que son équipe soit dans cette position.

«À la sortie de l’entraînement de printemps… nous savions que nous avions un bon club de balle. Nous savions que notre enclos des releveurs était bon, la rotation était bonne, nous avions une excellente attaque », a-t-il déclaré plus tôt dans les séries éliminatoires. “Nous venons de démarrer un peu lentement et en quelque sorte en spirale.”

“Et nous avons eu des hauts et des bas au cours de la saison, comme n’importe quel autre club. Mais ils savaient qu’ils allaient s’en sortir à un moment donné et recommencer à gagner. Et nous l’avons fait », a-t-il déclaré.

—Ben Walker, Associated Press

