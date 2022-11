Harper et les Phillies égalent la marque des World Series avec 5 HR, meilleurs Astros 7-0 dans le match 3 – Kelowna Capital News

Bryce Harper a martelé son sixième circuit en séries éliminatoires, a chuchoté une passe décisive à Alec Bohm avant son tir en solo et l’hôte des Phillies de Philadelphie a égalé un record de la Série mondiale avec cinq circuits pour mettre en déroute les Astros de Houston 7-0 mardi soir et prendre une avance de 2-1 en série. .

Brandon Marsh a également réussi un circuit, et Kyle Schwarber et Rhys Hoskins ont frappé des tirs consécutifs dans la cinquième manche pour chasser le partant des Astros Lance McCullers Jr. Philadelphie a utilisé le long ballon pour mettre fin à la longue attente de sa première victoire à domicile en Série mondiale depuis le cinquième match. de la Série mondiale 2009.

Ces Phillies n’ont pas pu terminer le travail.

Le Ranger Suarez a lancé trois coups sûrs en cinq manches et a rapproché l’équipe de cette année de la réalisation.

Harper, Bohm, Marsh et le reste des Phillies de la dernière équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires sont à deux victoires de terminer la saison en tant que dernière équipe debout. Avec une fiche étincelante de 6-0 au Citizens Bank Park en séries éliminatoires, les Phillies pourraient ne pas revenir au Texas.

Une autre foule rouge, rauque et résolue de 45 712 personnes a laissé les Astros l’avoir dès le premier lancer avec des chants de «Cheater! Tricheur!” pour Jose Altuve et « Check the Bat! Vérifiez la chauve-souris !” pour Martin Maldonado.

Les fans – déjà amplifiés depuis le saut après une autre prise glissante du voltigeur droit Nick Castellanos dans le premier – n’ont pas attendu longtemps pour se déchaîner pour le barrage du home run.

Avec le premier frappeur Schwarber au premier but, Harper a répété son flair pour la puissance des séries éliminatoires lorsqu’il a arraché un tir de deux points à McCullers dans les bons sièges du terrain pour une avance rapide. Cela a fait de Harper 2 contre 2 sur des coups de circuit à Philadelphie – il a envoyé les Phillies aux World Series avec un entraînement de deux points dans le cinquième match de la NL Championship Series pour battre San Diego.

Harper a traversé l’assiette et s’est de nouveau exclamé “C’est ma maison!” avant d’arracher son casque, d’exposer son bandeau Phillie Phanatic et d’être assailli par ses coéquipiers dans l’abri.

Les circuits de Harper secouent le stade au point qu’ils devraient être mesurés sur l’échelle de Richter plutôt en pieds – et ils semblent aussi automatiques ces jours-ci qu’un tour de Phillie Phanatic sur son VTT. Harper a frappé quatre circuits en séries éliminatoires qui ont donné l’avantage aux Phillies et ont montré que, oui, les Bryce Bombs explosent en novembre, la première fois que plus de matchs de la Série mondiale seront joués ce mois-ci qu’en octobre.

Oh, et Harper pourrait avoir une deuxième carrière en tant que chuchoteur de circuit.

Harper fit signe à Bohm de quitter le cercle sur le pont et de retourner à la pirogue pour un petit conseil.

Peut-être que Harper a vu McCullers faire basculer ses emplacements?

Quel que soit le conseil silencieux, cela a fonctionné et Bohm a aligné son premier circuit en séries éliminatoires et le 1 000e de l’histoire des World Series dans les sièges du champ gauche pour une avance de 3-0.

Alors allez, Alec, avoue, qu’est-ce que Bryce t’a dit ?

“C’est entre nous”, a déclaré Bohm à la télévision avec un haussement d’épaules et un grand sourire.

Marsh a pris le relais sur le relais à balle longue et en a frappé un dans les sièges du champ droit qui a été lâché par un jeune enfant du Delaware. Le coup de circuit s’est tenu après un bref examen – car il semble que rien ne puisse interférer avec la poussée des séries éliminatoires de Philadelphie – et c’était 4-0.

Avec cela, McCullers avait accordé quatre circuits à ses neuf premiers frappeurs. Le droitier qui s’est fait tatouer le triceps gauche avec des clins d’œil à Houston s’est fait tatouer par les Phillies.

Schwarber, le champion du home run de la NL, a de nouveau lancé un tir de deux points dans un bosquet de lierre anglais, Arborvitae et Holly au-delà du champ central, et Hoskins s’est connecté sur un tir en solo pour une avance de 7-0 qui a mis fin à la soirée de McCullers.

McCullers est devenu le premier lanceur à abandonner cinq circuits dans un match de la Série mondiale.

Suarez, le partant prévu du match 4 avant le match 3 a été reporté d’un jour par la pluie, a livré la performance de sa carrière et a arrêté les grosses chauves-souris de la formation des champions de l’AL.

Il n’a eu besoin que de deux lancers pour obtenir les deux premiers retraits du match et a retiré Yordan Alvarez pour terminer le premier. Les quelques confitures dans lesquelles il est entré, Suarez s’est frayé un chemin, notamment dans la seconde lorsqu’il a reniflé Chas McCormick et a laissé deux coureurs bloqués. Il a retiré Altuve pour terminer le cinquième sur un pop de faute douce avec deux coureurs sur la base.

Quatre releveurs ont chacun lancé une manche sans but pour terminer le cinq coups sûrs.

LES CHAMPIONS SONT ICI

Les champions sportifs de Philadelphie Mike Schmidt, Julius Erving, Brandon Graham et Bernie Parent ont lancé leurs premiers lancers aux champions des World Series 2008 Ryan Howard, Cole Hamels, Jayson Werth et Shane Victorino. La star de la musique country Tim McGraw, fils du défunt releveur des Phillies Tug McGraw, a reçu une énorme ovation et portait le maillot n ° 45 McGraw de son père. McGraw a clôturé la Série mondiale de 1980 avec un retrait au bâton.

SUIVANT

Les Phillies envoient RHP Aaron Nola (2-1, 4,57 ERA en séries éliminatoires) au monticule contre Houston RHP Christian Javier (1-0, 1,35 ERA) dans le match 4. Nola a terminé après 4 1/3 manches dans le match 1 de la Série mondiale, bien qu’il ait retiré les six derniers frappeurs qu’il a affrontés et qu’il soit parti dans un match nul après que les Phillies se soient ralliés après un déficit précoce de 5-0 – et ont gagné 6-5.

