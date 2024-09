Harper Beckham est éblouissante dans une robe rose alors qu’elle soutient le défilé de Victoria Beckham à Paris

Harper Seven Beckham se met à la place de sa mère. La jeune fille de 13 ans a assisté au défilé de mode de Victoria Beckham à Paris, vêtue d’une superbe robe rose. Elle était accompagnée de son père David et de son frère Cruz.

© Rachpoot/Bauer-Griffin Roméo, Harper et David Beckham en route pour le défilé de mode à Paris

Les photos montraient la famille coincée par temps pluvieux, avec Cruz et David tenant des parapluies tout en protégeant Harper de la pluie. Harper portait une robe rose qu’elle associait à une pochette assortie et des chaussures plates blanches. Elle portait les cheveux détachés et lissés.

Roméo portait une veste en cuir noire avec un pantalon et des lunettes de soleil assortis. David portait un costume bleu marine foncé qu’il associait à une cravate bleue et des chaussures noires.

La famille se rendait au défilé de mode Victoria Beckham à Paris, organisé aujourd’hui, au milieu de la Fashion Week.

David a partagé une photo de famille du groupe, partant voir leur mère, montrant la famille en train de rire et d’être à son meilleur. Roméo est également vu sur la photo, portant une chemise boutonnée blanche avec un pantalon élégant et des chaussures blanches.

« Se rendre au spectacle de maman et essayer de prendre une photo était un peu difficile », a écrit David, que l’on voit rire de quelque chose que dit sa fille. « ‘Papa, avant de le publier, nous devons tous approuver' », a relayé David. Il a également révélé que Brooklyn et Nicola Peltz Beckham les rencontreraient au spectacle, partageant à quel point il les aimait.

Les costumes assortis de Brooklyn et Nicola

© Rivière Callaway Brooklyn et Nicola Peltz Beckham au défilé de mode de Victoria Beckham

Brooklyn et Nicola Peltz Beckham portaient des tenues amusantes pour leur sortie, Brooklyn portant un smoking et Nicola un haut dos nu blanc avec un nœud papillon noir, ce qui donnait une touche plus audacieuse à sa tenue. Elle a complété le look avec un pantalon noir taille basse, une pochette et des bijoux.

Les deux hommes ont partagé des photos de leur séjour à Paris, partageant avec le monde à quel point ils s’amusent ensemble. Ils se soutiennent également mutuellement, Brooklyn partageant la sortie de sa sauce piquante, appelée Cloud23. « Je suis tellement excité de pouvoir enfin partager mon projet passionné avec vous tous », a-t-il écrit dans un post Instagram.