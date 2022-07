Harold’s Chicken arrive à Sycamore – Shaw Local

SYCAMORE – Une franchise issue des friteuses de la banlieue sud de Chicago arrive dans le comté de DeKalb en août.

Harold’s Chicken ouvrira son nouvel emplacement sur Peace Road à Sycamore le 9 août.

Le plus récent restaurant de poulet frit de la région apportera la saveur, connue des habitants de Chicago depuis plus de 50 ans, au pays du maïs. C’est pourquoi Asielsel Mitchell et Brian Fleming, les propriétaires du nouvel établissement, se sont associés pour ouvrir la nouvelle entreprise – ils veulent que les habitants découvrent la nourriture qu’ils aiment.

“Vous avez quelque chose de bon et vous voulez que tout le monde le sache, vous voulez qu’ils y goûtent, qu’ils vivent le même amour”, a déclaré Mitchell. “Nous voulons qu’ils obtiennent ce poulet, parce que je sais que nous l’aimons et beaucoup de gens de Chicago qui ont déménagé à DeKalb, ils l’adorent.”

Le restaurant peut avoir du poulet dans son nom, mais il sert également des pépites de poisson-chat, des gésiers et une poignée d’autres articles. Il servira également une boisson qu’aucun autre restaurant du comté n’offre actuellement : Kool-Aid.

Fleming a déclaré que les heures tardives du magasin aideront les entreprises et donneront aux résidents de la région l’occasion de manger jusqu’aux petites heures du matin.

« Nous fermons jeudi, vendredi, samedi à 2 heures du matin. Il n’y a donc rien d’autre d’ouvert », a déclaré Fleming. « La seule chose qui est ouverte après minuit à Sycamore est McDonald’s et ils ferment à minuit. Donc, si vous travaillez un deuxième quart de travail ou si vous passez à un troisième quart de travail, nous serons là. »

Harold’s Chicken à Sycamore sera ouvert plus tard que la plupart des autres établissements de restauration de la région. (Camden Lazenby)

Fleming, un résident du comté de DeKalb depuis 1997, a déclaré que l’implication communautaire est la façon dont il mesurera le succès de l’entreprise.

“Nous voulons vraiment nous assurer que nous nous impliquons de manière agressive dans de nombreuses activités communautaires, qu’il s’agisse d’écoles secondaires, d’organisations à but non lucratif, de redonner à certaines entités, ainsi que d’exposition”, a-t-il déclaré.

Mitchell, qui est dans la région depuis près de dix ans, pense qu’il est important que leur nouvelle entreprise aide à rapprocher les familles.

“Nous voulons également répondre aux besoins de l’environnement familial car, vous savez, avant Covid, vous pouviez aller quelque part, amener votre famille et profiter de votre repas”, a-t-il déclaré. «Et puis après Covid, ça a été un peu sommaire. Comme si ça n’avait pas été facile de se déplacer.

Lorsqu’ils ouvriront leurs portes au public le 9 août au 265 West Peace Road à Sycamore, ils auront une atmosphère familiale avec des maisons gonflables à l’arrière et un DJ en direct à l’avant.

“Nous allons juste célébrer”, a déclaré Fleming. “Nous prévoyons de vendre, alors s’il vous plaît arrivez tôt.”