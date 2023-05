Harold Varner III utilise deux aigles pour prendre la tête du LIV DC avec le champion de la PGA Brooks Koepka level par | Nouvelles du golf

Harold Varner III de RangeGoats GC mène à Washington

Harold Varner III a fait deux aigles en route vers un huit moins de 64 ans au Trump National Golf Club à Washington, DC, pour prendre la tête du premier tour du dernier événement LIV Golf.

Varner a deux avances sur James Piot (six moins de 66 ans), avec un groupe à égalité au troisième rang à quatre moins de 68 ans avec Cameron Smith d’Australie, Mito Pereira du Chili, Kevin Na et Andy Ogletree.

Varner a ouvert son tour avec un bogey au quatrième trou par trois mais l’a rapidement ignoré. Après qu’un birdie l’ait ramené à égalité, il a réussi un aigle-deux au neuvième trou de 317 verges, par-quatre.

Son deuxième aigle est venu quatre trous plus tard au 13e trou par cinq. Il a suivi cela avec deux oiselets pour une course de quatre sous en trois trous. Il a décroché des birdies lors des deux derniers par-cinq (nos 18 et 3) pour donner le ton.

Varner, 32 ans, cherche sa première victoire sur le circuit LIV financé par l’Arabie saoudite. Il a eu une belle carrière jusqu’à présent et a terminé 29e à la fois au Masters et au championnat PGA cette saison, mais sa dernière victoire est survenue en février 2022 à l’International saoudien sur le circuit asiatique.

Piot et Ogletree sont d’anciens vainqueurs amateurs américains parmi les jeunes pros qui espèrent faire leur marque dans la ligue rivale parvenue du PGA Tour. Piot a réussi sept oiselets et un boguey vendredi, tandis qu’Ogletree a réussi cinq oiselets et un bogey.

Dustin Johnson et Patrick Reed figuraient parmi les noms à égalité à trois sous 69, tandis que Bryson DeChambeau et l’Espagnol Sergio Garcia, entre autres, ont tiré deux sous 70.

Brooks Koepka, qui vient de remporter son cinquième titre majeur en carrière dimanche au championnat PGA, a débuté avec un pair égal de 72.

Phil Mickelson est à la 44e place après une ouverture à deux sur 74.

Le RangeGoats GC de Varner est à égalité avec Iron Heads GC pour la tête de la compétition par équipe à moins de 10 ans. Varner, Talor Gooch (70) et le Belge Thomas Pieters (72) ont vu leurs scores compter pour RangeGoats, tandis que Iron Heads a été alimenté par le capitaine Na, Scott Vincent du Zimbabwe (69) et Danny Lee de Nouvelle-Zélande (69).