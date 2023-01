Harnaaz Sandhu voyage lors de sa dernière promenade en tant que Miss Univers; devient brutalement honteux [Watch video]

Miss Univers Harnaaz Sandhu a fait sa dernière promenade sur la rampe alors qu’elle était prête à transmettre la couronne à un autre gagnant méritant. Harnaaz était magnifique dans une robe noire scintillante alors qu’elle marchait sur la rampe en tant que Miss Univers la dernière fois. Harnaaz avait l’air extrêmement émotive et elle a même trébuché un peu en marchant, mais s’est tenue avec la plus grande grâce et a prouvé pourquoi elle est la fière détentrice du titre de Miss Univers. Harnaaz, qui fait face aux changements soudains de son corps, en particulier la prise de poids, a souvent été honteuse pour la même chose. Et cette fois encore, la Miss Univers avait honte de son corps alors qu’elle marchait sur la rampe. Elle a été interrogée et moquée pour sa prise de poids. Certains trolleurs ont même affirmé qu’elle était enceinte. Les médias sociaux sont un endroit désagréable et l’examen minutieux des personnalités publiques est très attristant.

Regardez la vidéo de Harnaaz Sandhu trébuchant sur scène alors qu’elle marche une dernière fois en tant que Miss Univers

Harnaaz Sandhu sera bientôt vue faire son entrée dans l’industrie cinématographique et ses fans attendent avec impatience qu’elle brille comme jamais auparavant. Harnaaz a souvent parlé d’être blessée alors qu’elle parle d’avoir honte de la graisse, mais il semble que les trollers aiment se livrer à la négativité, pendant ce temps, les fans de Harnaaz sont également extrêmement émotifs et sont fiers de leur fille alors qu’elle prend le contrôle de la scène.