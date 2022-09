Harnaaz Sandhu pose avec Priyanka Chopra sur une photo virale, les fans disent “Miss Monde, Miss Univers ressemblent à des sœurs”

Miss Univers 2021 Harnaaz Kaur Sandhu a rencontré l’ancienne Miss Monde et l’actrice Priyanka Chopra Jonas au Global Citizen Festival à New York et s’est rendue sur son Instagram le dimanche 25 septembre et a partagé une photo posant avec l’actrice de mode. Dès qu’elle a laissé tomber la photo, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Sur la photo, Harnaaz a été vue debout à côté de l’actrice de 40 ans, qui était vêtue d’un haut court blanc qu’elle a associé à un haussement d’épaules et un pantalon imprimés abstraits. D’autre part, Miss Univers a été vue portant un t-shirt noir qu’elle a associé à un blazer imprimé et un pantalon évasé bleu. Ils étaient également accompagnés de deux filles sur la photo.

“Je n’aurais pas pu demander que nous nous rencontrions d’une autre manière. Merci @priyankachopra pour votre gentillesse à @glblctzn … vous l’avez tué !”, Harnaaz, qui est la troisième femme indienne à être couronnée Miss Univers après Sushmita Sen en 1994 et Lara Dutta en 2000 – la même année où Priyanka a également été couronnée Miss Monde, a légendé la photo. L’actrice de Bajirao Mastani elle-même a réagi à la photo et a baissé les yeux remplis de cœurs et d’emoji au cœur rouge.





En voyant les deux beautés indiennes ensemble, les fans ont partagé leur bonheur dans la section des commentaires. Une internaute a écrit : “Miss Monde et Miss Univers ressemblent à des sœurs”, tandis qu’une autre a écrit : “Miss Monde et Miss Univers au même stade, si fières”. Un autre fan a commenté : “C’est arrivé !!!!! Deux femmes influentes qui ont créé l’histoire et rendu l’Inde si fière.”

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka Chopra sera vue dans des projets internationaux, notamment le film dramatique romantique It’s All Coming Back To Me et la série dramatique de science-fiction Citadel dans laquelle elle partage l’espace d’écran avec la star de Games of Throne Richard Madden qui a joué Robb Stark dans la populaire série HBO.