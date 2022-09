Le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan, a récemment rompu sa pause sur les réseaux sociaux et a partagé son premier message avec ses frères et sœurs Suhana Khan et AbRam depuis son arrestation dans l’affaire de la drogue en 2021. Il y a quelques jours, il a de nouveau partagé quelques superbes photos de sa dernière séance photo. Et il semble qu’Aryan ait trouvé un fan dans l’actrice pakistanaise Sajal Aly qui semble craquer pour le jeune garçon.

Prenant son obsession sur Instagram, Sajal a partagé l’une des vieilles photos d’Aryan dans ses histoires avec un gros emoji en forme de cœur. Elle a joué la chanson Hawayein de Jab Harry Met Sejal avec Shah Rukh Khan et Anushka Sharma en arrière-plan. Il semble que Sajal aimerait collaborer avec Aryan pour un projet.

Pendant ce temps, Aryan a pris d’assaut Internet avec sa nouvelle séance photo. Alors que beaucoup de gens sont devenus gaga de son apparence époustouflante qu’il a héritée de son père superstar, les fiers parents Shah Rukh Khan et Gauri Khan ont crié fort à leur fils aîné.

Sur une photo, Aryan porte un t-shirt gris associé à un pantalon de survêtement noir et une veste jaune. Cependant, c’est l’échange de commentaires entre Shah Rukh et Aryan qui a attiré l’attention de beaucoup. “Ça a l’air vraiment bien !!… et comme on dit, tout ce qui est silencieux chez le père… parle chez le fils”, a écrit SRK. Il a ensuite demandé: “Au fait, ce t-shirt gris est-il à moi !!!”

Aryan a répondu à son père dans la section des commentaires en disant : “Tes gènes et t-shirt haha.” Sa mère Gauri Khan a également commenté: “Mon garçon … J’aime l’amour l’amour.” Elle a ensuite partagé une photo de lui sur Twitter et l’a sous-titrée comme suit : “En avant et en haut… mon garçon.” La sœur d’Aryan, Suhana, a également laissé tomber des émoticônes starstuck pour son frère dans la section des commentaires.