Harnaaz Sandhu est fait pour faire tourner les têtes dans ces magnifiques photos

Faites confiance à Urfi Javed pour concevoir des looks que personne ne peut imaginer. Dans son OOTD bizarre aujourd’hui, la célèbre Bigg Boss OTT, Urfi, a utilisé deux téléphones portables pour couvrir ses seins alors qu’elle était sans soutien-gorge dans un tailleur-pantalon bleu. Juste au moment où vous pensez qu’il ne peut y avoir rien de plus bizarre que ce que nous l’avons déjà vue porter, elle nous surprend. Cependant, l’actrice est massivement trollée avec certains des commentaires les plus désagréables qui lui parviennent. Mais il est clair qu’elle ne se soucie pas ou ne se soucie pas de ce que les gens disent. Elle continue de s’habiller comme elle le souhaite et n’a pas non plus désactivé les commentaires sur ses réseaux sociaux. Eh bien, regardez la vidéo et dites-nous ce que vous pensez du dernier look d’Urfi Javed.