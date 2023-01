Harnaaz Sandhu enfile un magnifique lehenga indien à l’étape de Miss Univers 2022, la vidéo devient virale

La fierté de l’Inde, Harnaaz Sandhu, a hypnotisé tout le monde lorsqu’elle a marché dans un magnifique lehenga à l’étape de Miss Univers 2022 dimanche. Elle ne ressemblait à rien de moins qu’à une reine dans la tenue de designer indienne.

La vidéo et les photos de l’ancienne Miss Univers deviennent virales sur les réseaux sociaux. L’une de ses pages de fans a partagé la photo et a écrit: “Elle ressemblait à un rêve aujourd’hui.” Partageant la vidéo, elle a écrit: “Pendant ce temps, @harnaazsandhu_03 est plus belle que jamais dans son premier regard en tant que miss univers.”

Les utilisateurs sociaux de meida ont réagi à ses photos, l’un d’eux a écrit: “Harnaaz peut facilement battre tous ces concurrents qu’elle rayonne.” Le second a déclaré: “Le combo de couleurs de ce LEHENGA est absolument magnifique.” La troisième personne a écrit : « Reine Harnaaz, on se souviendra toujours de votre règne ! Merci pour votre impact. Le quatrième a dit: “Oh mon Dieu, elle est si jolie.”

Pour les non-initiés, Miss USA R’Bonney Gabriel a remporté la 71e édition de Miss Univers 2022 qui s’est tenue au New Orleans Morial Convention Center à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, États-Unis. Gabriel a été couronné par Miss Univers 2021 Harnaaz Kaur.

Gabriel est né le 20 mars 1994 à Houston, au Texas. Son père R Bon Gabriel est philippin et sa mère Dana Walker est américaine. Gabriel a obtenu son diplôme en design de mode avec une mineure en fibres de l’Université du nord du Texas en 2018. Âgée de 28 ans, Gabriel est actuellement la PDG de sa propre ligne de vêtements durables, R’Bonney Nola.

Dans cette édition, Miss Venezuela a été la première dauphine, tandis que Miss République dominicaine a été couronnée deuxième dauphine. Cette édition de Miss Univers 2022 a vu de nombreuses premières – les débuts du Bhoutan et le retour de pays comme l’Angola, le Belize, l’Indonésie, le Kirghizistan, le Liban, la Malaisie, le Myanmar, Sainte-Lucie, les Seychelles, la Suisse, Trinité-et-Tobago et l’Uruguay.