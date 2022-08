Harnaaz Sandhu a trollé et qualifié d’arrogante après s’être retirée du film d’Upasana Singh; ‘Ab Bollywood ke sapne dekhti hogi’

Miss Univers Harnaaz Sandhu fait la une des journaux depuis que la célébrité de Comedy Nights, Upasana Singh, a affirmé qu’elle avait rompu son contrat en se retirant de son film en punjabi après avoir remporté le titre de Miss Univers. Upasana a même intenté une action en justice contre Harnaaz car l’actrice affirme qu’elle a mis tout son argent durement gagné pour produire ce film. Et maintenant, dans sa dernière interaction avec les médias, Upasana allègue que Harnaaz a changé et a adopté une attitude après avoir remporté le titre de Miss Univers et qu’elle a abandonné son dernier moment.

Lors d’une interaction avec les médias, elle a été vue parler en langue punjabi et affirmer que Harnaaz l’avait choquée en quittant le film punjabi “Bai Ji Kuttenge”, “Je lui ai donné une chance alors qu’elle n’était pas Miss Univers et qu’elle avait du mal à trouver du travail. J’ai donné la majorité de mes économies dans ce film et maintenant elle a reculé le doute”. Upasana s’est même effondrée en parlant de la façon dont Harnaaz a changé car elle a tant fait pour elle, de lui apprendre à jouer à la laisser rester chez elle à Mumbai. L’actrice a même ajouté qu’elle avait signé l’accord où elle devait tourner pendant 25 jours et elle a insisté pour ne donner que 5 jours, mais elle a refusé et lui a demandé de parler à son équipe.

Après cette déclaration d’Upasana, les internautes ont claqué Harnaaz et affirmé qu’elle était devenue argent et rêvait maintenant de faire carrière à Bollywood.

Cependant, ses fans l’ont fortement soutenue et disent qu’en tant que Miss Univers, elle aura un contrat et c’est la base pour que tout le monde comprenne.

Alors que Miss Univers Harnaaz doit encore partager sa déclaration sur le même sujet, cette nouvelle a déjà créé beaucoup de controverse et de négativité pour elle !