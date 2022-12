Harnaaz Sandhu a encore une fois honte de la graisse alors qu’elle partage une vidéo de cuisine; les internautes la trollent comme ‘Aunty’

Miss Univers Harnaaz Sandhu fait à nouveau l’objet de critiques en raison de sa prise de poids alors qu’elle publie une nouvelle vidéo d’elle où elle parle activement et joyeusement de son association avec une marque de cuisine et où elle a été vue en train de faire du jalebis. Harnaaz dans cette vidéo est adorablement magnifique et ses fans ne peuvent s’empêcher de jaillir de sa beauté. Alors que certains l’ont souvent critiquée en raison de sa prise de poids. Et encore une fois, Miss Univers a été honteuse et ils la traînent à nouveau.

Harnaaz est actuellement aux prises avec la maladie coeliaque et, à cause de cela, elle ne peut pas manger de farine de blé et bien d’autres choses, d’où son poids a augmenté. La Miss Univers a été confrontée à des brimades inutiles et, par conséquent, elle s’est même effondrée à plusieurs reprises. Mais la fille d’aujourd’hui est devenue solide comme un roc et sait que ce sont des trolls inoffensifs et qu’ils sont sans visage.

Regardez la dernière vidéo de Harnaaz Sandhu où la Miss Univers se fait encore une fois honte.

Harnaaz a honte après avoir partagé cette vidéo sur son profil Instagram. Un utilisateur a dit : “En te regardant, tu n’es pas comme Miss Univers, tu ressembles à Miss Pire jour après jour”. Un autre utilisateur a écrit : « Bohot mota ho geye ho aap Madam ».

Parlant d’avoir été trollée pour sa prise de poids, Harnaaz avait déclaré : « J’ai définitivement craqué tant de fois. Parfois, dans les moments les plus inattendus. Je suis sur le point de monter sur scène ou quelque chose comme ça et tout cela me vient à l’esprit. très triste.” Harnaaz sera vue faire ses débuts dans les films punjabi Bai Ji Kuttange et en ce moment elle fait face à une action en justice intentée par Upasana Singh qui est le producteur du film pour avoir rompu le contrat de promotion du film.