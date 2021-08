HarmonyOS stable est désormais disponible pour 65 appareils Honor et Huawei

Le compte officiel d’HarmonyOS vient d’annoncer que 65 appareils du portefeuille Huawei et Honor sont désormais éligibles à une mise à jour logicielle. Le système d’exploitation stable est disponible pour une liste étendue de téléphones et de tablettes, mais uniquement pour leurs variantes chinoises fournies avec des applications préchargées supplémentaires.

Liste complète des appareils Huawei et Honor

Huawei avait promis une centaine d’appareils pour passer d’Android à Harmony OS 2.0, et il est bon de voir que près des deux tiers sont désormais prêts à recevoir la version stable. Il convient de noter que la liste comprend des téléphones tels que Honor 20 et Honor View 20, vendus avec GMS sur les marchés étrangers.

Nous prévoyons que la liste des appareils éligibles s’allongera au premier semestre 2022 avec des téléphones plus anciens des séries Mate 10, Mate 9, P20 et P10. Espérons que nous aurons plus d’informations d’ici là sur ce à quoi s’attendre sur la scène mondiale et quand les appareils mondiaux exécutant EMUI passeront au propre système d’exploitation de Huawei.

La source (en chinois)