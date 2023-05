HarmonyOS de Huawei équipera les voitures Volkswagen en Chine

Selon Financial Times sources, Volkswagen est en pourparlers avec Huawei pour apporter HarmonyOS à ses voitures vendues en Chine. Et étant donné la forte faveur des consommateurs chinois pour la technologie locale et les problèmes logiciels de VW, il est beaucoup plus logique pour VW de rechercher un partenariat avec Huawei. Dans la direction opposée, Seres a abandonné HarmonyOS pour Android Auto pour ses voitures vendues en Europe.

Le nouveau VW ID.7 intérieur

Chose intéressante, l’une des sources affirme que Volkswagen n’a pas limité ses options à Huawei. Apparemment, le constructeur automobile allemand est à la recherche d’un partenaire à long terme en Chine en général, mais Huawei semble être en tête de liste avec sa poussée pour l’écosystème HarmonyOS.

Le logiciel de Volkswagen est souvent considéré comme en retard par rapport à d’autres concurrents de véhicules électriques, en particulier en Chine, où le marché des véhicules électriques est en plein essor et la concurrence est féroce. Même Huawei est désormais en concurrence avec sa propre marque de voiture dans le pays.

