HarmonyOS de Huawei compte déjà 134 000 applications, plus de 4 millions de développeurs se sont inscrits

Les appareils éligibles qui migrent vers HarmonyOS 2.0 conserveront les applications et les données (à l’exception des applications qui reposent sur les services Google Play). Avec la rétrocompatibilité couverte, Huawei attend avec impatience l’avenir où HarmonyOS exécutera ses propres applications au lieu de celles conçues pour Android.

Huawei a annoncé que plus de 4 millions de développeurs se sont inscrits pour s’appuyer sur la plate-forme Harmony et qu’il existe déjà 134 000 applications utilisant HMS Core. HMS Core lui-même continue d’évoluer et l’événement d’hier a vu le lancement de la version 6.0 avec une prise en charge étendue des services cloud de Huawei.

Pour augmenter ces chiffres, la société a lancé le Concours mondial d’innovation d’applications Huawei HMS 2021 qui invite les développeurs à créer de nouvelles applications innovantes basées sur HMS Core (HMS étant les services mobiles Huawei). Comme le nom est assez long, il s’appelle en bref Apps UP.

Les développeurs de Chine, d’Europe, d’Amérique latine, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique peuvent participer. La cagnotte monétaire est de 1 million de dollars, mais Huawei offrira également des récompenses pratiques, notamment une assistance marketing, des ressources cloud, des incitations à utiliser le système de paiement de HMS Core, etc.

Les dizaines de milliers d’applications déjà disponibles peuvent être appréciées par plus de 10 millions d’utilisateurs – Huawei affirme déjà qu’HarmonyOS est le troisième plus grand écosystème mobile au monde. Cela peut être vrai ou non, selon la façon dont vous comptez les écosystèmes mobiles (par exemple, KaiOS était sur 100 millions d’appareils il y a quelques années).

Cependant, il ne s’agit que de la première étape du déploiement d’HarmonyOS 2.0 sur les anciens modèles, qui se prolongera l’année prochaine. Et, bien sûr, il y a les appareils fournis avec Harmony prêts à l’emploi. En parlant de cela, les Huawei Watch 3 et 3 Pro sont en vente en Chine à partir d’aujourd’hui, le MatePad Pro 12.6 (2021) a été mis en vente hier.









PS. Huawei a lancé aujourd’hui en Chine le programme « HarmonyOS real-world experience » qui permet aux consommateurs curieux d’essayer le nouveau système d’exploitation dans l’un des magasins de Huawei.

