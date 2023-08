HarmonyOS 4 annoncé avec un look modernisé, de nouvelles options de personnalisation et Live Windows

La Huawei Developer Conference 2023 est en cours et la grande annonce de plus tôt dans la journée est HarmonyOS 4, qui apporte une refonte visuelle majeure avec de nouvelles options de personnalisation pour les smartphones, les tablettes et les smartwatches. L’écosystème HarmonyOS alimente désormais plus de 700 millions d’appareils dans le monde dans différents secteurs allant des smartphones aux téléviseurs et aux voitures.







HarmonyOS 4

En commençant par l’écran d’accueil, Huawei offre la possibilité de modifier les polices système, les couleurs, l’horloge et les styles de widgets avec de multiples combinaisons et options de personnalisation. Les utilisateurs peuvent également définir des fonds d’écran emoji et des écrans d’accueil en sélectionnant leur emoji préféré.

Huawei met également à jour son pack emoji avec des options animées. Panorama Weather vous permet de définir les prévisions quotidiennes sur votre écran de verrouillage avec des mises à jour en temps réel sur les changements météorologiques.





Le centre de notification fait également l’objet d’une refonte avec la possibilité de diviser les alertes entrantes en fonction de vos préférences. Les utilisateurs peuvent également épingler les notifications de leurs applications préférées et interagir avec elles directement depuis le centre de notification sans ouvrir l’application.

Live Window est la vision de Huawei sur l’île dynamique d’Apple. Les applications prises en charge afficheront des alertes et des notifications en temps réel dans une icône en forme de pilule sur le coin de votre appareil et vous pouvez agrandir la fenêtre en un seul clic pour interagir avec l’application.









Fenêtre en direct en action

Cette fonctionnalité arrive sur les smartphones, les tablettes et les smartwatches et fonctionnera avec plusieurs des applications propriétaires de Huawei ainsi qu’avec des applications tierces d’une liste croissante de développeurs.





Huawei ajoute également plus d’options de cartes (widgets) à partir d’une plus large sélection d’applications et d’utilitaires avec différentes tailles qui peuvent être placées sur l’écran d’accueil. La fonction de copie à l’échelle du système de la super station de transfert vous permet d’empiler plusieurs fichiers, textes et images et de les transférer entre les applications et les appareils HarmonyOS pris en charge.









Super station de transfert Huawei

Les fonctionnalités de continuité sont étendues aux voitures exécutant les systèmes d’infodivertissement HarmonyOS, ce qui vous permet de diffuser du contenu et d’autres applications sur l’écran de votre voiture.

Sous le capot, HarmonyOS 4 apporte un moteur Ark remanié qui est censé offrir 20 % de meilleures performances avec un lancement d’application plus rapide et des animations plus fluides tout en consommant moins d’énergie. HarmonyOS 4 apporte également plusieurs optimisations de sécurité, notamment des options de suivi des autorisations améliorées, des avertissements d’installation d’applications et la restriction de l’accès aux informations personnelles.

La version bêta publique d’HarmonyOS 4 est déjà disponible auprès de Huawei à partir d’aujourd’hui sur une gamme de 34 appareils, dont les séries Mate50, P60 et Mate X3. 35 autres appareils, dont les séries P40, Mate 30, nova 9 et nova 10, seront ajoutés ultérieurement au programme bêta.











HarmonyOS 4 arrive sur ces appareils

