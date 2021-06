HarmonyOS 2 de Huawei dépasse déjà les 10 millions d’utilisateurs

Le nouveau HarmonyOS 2 de Huawei semble avoir beaucoup de succès en Chine, car il a déjà dépassé les 10 millions d’utilisateurs, c’est-à-dire les appareils actifs qui l’utilisent.

Pour marquer cette occasion mémorable, la société a décidé de célébrer avec un gâteau plutôt unique, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Soit dit en passant, les écouteurs, la montre, le téléphone et la télévision TWS sont tous des éléments comestibles qui composent le gâteau.

Bien que l’adoption de la nouvelle marque soit incroyablement rapide, il est important de noter qu’HarmonyOS n’est pas un système d’exploitation unique, en fait, il semble agir davantage comme une marque ombrelle globale pour tous les différents systèmes d’exploitation de Huawei ainsi que son Internet. des trucs de choses.

La mise à jour d’HarmonyOS 2 est disponible dès maintenant pour les séries Mate 40, P40, Mate 30 et MatePad Pro en Chine, tandis que les séries P30 et Honor 30 et V30 recevront des versions bêta fermées ce mois-ci et des versions bêta publiques en juillet.

Il sera intéressant de voir comment l’entreprise gère la transition vers HarmonyOS en dehors de la Chine, sur les appareils internationaux. Quoi qu’il en soit, le nombre de produits exécutant une version d’HarmonyOS ne fera définitivement qu’augmenter à l’avenir, après ce bon départ. Huawei espère en effet atteindre 360 ​​millions d’appareils actifs exécutant HarmonyOS d’ici la fin de l’année, ainsi que convaincre 1,2 million de développeurs d’écrire des applications pour ses plates-formes.

La source (en chinois) | Passant par