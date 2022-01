Harmony Montgomery – Des photos récemment publiées d’une fille disparue font surface après que les flics ont révélé la chronologie de la disparition

LA mère d’un enfant de 7 ans disparu a partagé de nouvelles photos de la fille alors que la police révélait une chronologie entourant sa disparition.

La police a déclaré qu’Harmony Montgomery vivait avec son père, sa belle-mère et deux des enfants du couple dans une maison du New Hampshire avant de disparaître en 2019.

De nouvelles photos montrent Harmony Montgomery (à gauche) avec sa mère Crédit : WMUR9

Crystal Sorey (à gauche) a partagé les photos cette semaine car Harmony est toujours portée disparue Crédit : WMUR9

Sorey a déclaré qu’elle avait vu Harmony pour la dernière fois lors d’un appel Facetime juste avant Pâques en 2019 Crédit : NewsNation

La petite fille n’a été portée disparue qu’à la fin de 2021, et le bureau du procureur a révélé cette semaine de nouvelles informations sur le moment où elle a été vue pour la dernière fois.

NOUVELLES PHOTOS

Des photos envoyées à la station de nouvelles locale WMUR par Crystal Sorey, la mère biologique d’Harmony, montrent une jeune Harmony souriante dans une poussette.

Une autre photo montre le duo mère et fille souriant alors qu’ils posent ensemble pour un selfie.

Sorey a déclaré qu’elle avait vu Harmony pour la dernière fois lors d’un appel Facetime juste avant Pâques en 2019.

« Je lui ai montré son panier. J’ai dit : ‘Je viens dans quelques jours. Maman t’a offert un panier », a déclaré Sorey à News Nation plus tôt ce mois-ci.

« J’ai gardé le panier pendant un an et quelques changements, en espérant avoir une chance de le lui donner. »

Elle a déclaré au média qu’Harmony était allée vivre avec son père, Adam Montgomery, 31 ans, lorsque Sorey avait perdu la garde en 2018.

Sorey a déclaré que le père d’Harmony avait bloqué tout contact après cela.

CHRONOLOGIE DE LA DISPARITION

Harmony vivait avec son père, sa nouvelle épouse et leurs deux enfants lorsque la famille a été expulsée de leur domicile le 27 novembre 2019, selon les enquêteurs.

Plusieurs personnes ont déclaré avoir vu Harmony avec Adam et sa belle-mère Kayla Montgomery dans les jours qui ont suivi l’expulsion.

« Des témoins ont rapporté qu’à cette époque, Adam, Kayla et les enfants étaient sans abri et vivaient sans voiture, peut-être dans le nord de Manchester », a déclaré le bureau du procureur général dans un communiqué de presse.

Entre le 6 et le 10 décembre, le couple n’avait avec lui que ses deux enfants communs, ont indiqué les procureurs.

Les enquêteurs pensent maintenant qu’Harmony a disparu entre le 28 novembre et le 10 décembre 2019.

La police de Manchester a reçu un appel le 18 novembre 2021 de la mère biologique d’Harmony, qui a déclaré que sa fille avait disparu et qu’Adam avait la garde d’elle.

Cela a conduit la police à contacter la Division des enfants, de la jeunesse et des familles, qui a lancé une recherche d’Adam, selon les archives judiciaires.

Les détectives ont commencé à rechercher l’homme de 31 ans le 27 décembre, après que DCYF leur ait dit qu’ils étaient incapables de localiser le père d’Harmony.

PÈRE ACCUSÉ

Adam Montgomery a été arrêté début janvier pour agression criminelle au deuxième degré, ingérence dans la garde et mise en danger du bien-être d’un enfant.

La police a déclaré avoir parlé avec son frère Michael, qui leur a dit qu’Adam était physiquement violent envers Harmony et lui a donné un œil au beurre noir.

Selon des documents judiciaires, un détective a également parlé à l’oncle d’Adam, Kevin, qui a déclaré qu’Adam lui avait dit en juillet 2019 qu’il [Adam] « l’a frappée [Harmony] autour de la maison. »

Adam aurait été en colère contre la fillette de 5 ans parce qu’elle était censée surveiller son petit frère, mais il s’est mis à pleurer, ce qui a rendu le père furieux.

L’oncle a également déclaré qu’Adam avait donné une fessée à sa fille, l’avait forcée à rester debout dans un coin pendant des heures et lui avait ordonné de nettoyer les toilettes avec sa brosse à dents.

La belle-mère d’Harmony, Kayla Montgomery, a également été arrêtée en janvier et accusée d’un chef d’accusation de fraude à l’aide sociale.

Les autorités ont déclaré qu’elle avait continué à réclamer des bons d’alimentation pour Harmony pendant plus d’un an après sa dernière visite.

Adam et Kayla ont plaidé non coupables.

RÉCOMPENSE DE 10 000 $

La mère biologique d’Harmony a déclaré que son instinct lui disait qu’Harmony était toujours en vie.

« Une mère sait », a déclaré Sorey à News Nation.

« Vous savez quand votre bébé n’est plus là. Vous le ressentez le jour où cela arrive.

Harmony est décrite comme mesurant 4 pieds et pesant environ 50 livres, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Elle porte des lunettes et est aveugle de l’œil droit.

« Nous partons du principe qu’elle est bien vivante, et c’est ainsi que nous fonctionnerons jusqu’à ce que quelqu’un me convainque du contraire », a déclaré cette semaine le chef de la police de Manchester, Allen Aldenberg.

Il a annoncé une récompense de 10 000 $ pour les informations et a déclaré que les SMS ou les appels peuvent être passés à la ligne de renseignements de l’agence, 603-203-6060, à tout moment de la journée.

Les enquêteurs pensent que Harmony (à gauche) a disparu entre le 28 novembre et le 10 décembre 2019 Crédit : WMUR9

Son père Adam Montgomery (photo) est accusé d’agression criminelle au deuxième degré Crédit : Police de Manchester NH