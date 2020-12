C’est le moment réconfortant où un musicien russe joue en duo avec son chat Barney qui joue du piano.

La vidéo, qui a été largement partagée sur TikTok, présente Marsel Gilmanov et son chat roux.

La séquence commence avec le chat utilisant ses pattes avant pour appuyer sur les touches du piano. Plus tard, M. Gilmanov se joint avec sa guitare.

Marcel Gilmanov de Moscou, Russie, à gauche, a téléchargé des images de lui-même et de son chat Barney jouant et duo inhabituel à la guitare et au clavier électrique