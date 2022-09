Harmeet Desai du Gujarat et Sutirtha Mukherjee de la WB décrochent les titres en simple masculin et féminin

Harmeet Desai du Gujarat et Sutirtha Mukherjee du Bengale occidental ont décroché les titres masculins et féminins de tennis de table en simple avec des victoires dominantes aux Jeux nationaux samedi.

Le héros local Harmeet a battu Soumyajit Ghosh de Haryana 4-0, tandis que Sutirtha s’est avéré trop bon pour la championne nationale Sreeja Akula, l’Olympienne s’imposant 4-1 en finale féminine.

Sutirtha a terminé les Jeux nationaux avec trois médailles d’or – simple, double et équipe féminines – tandis que Harmeet et un autre pagayeur du Gujarat, Manush Shah, en ont remporté deux chacun.

Les hommes du Gujarat avaient remporté la médaille d’or par équipe, Harmeet et Manush jouant des rôles stellaires devant le public local. Manush a également décroché le titre en double mixte, en partenariat avec sa femme Krittwika Sinha Roy.

Le Bengale occidental est devenu le champion du classement général du tennis de table, remportant quatre médailles d’or, une d’argent et trois de bronze. Gujarat a terminé deuxième avec trois médailles d’or et trois d’argent. Maharashtra a terminé troisième avec une médaille d’argent et quatre de bronze.

Le dernier jour a bel et bien appartenu à Harmeet et Sutirtha alors qu’ils ont vaincu les têtes de série G Sathiyan et Manika Batra dans leurs demi-finales respectives avant de dominer les matchs pour la médaille d’or.

Harmeet, qui avait remporté la médaille d’argent au Kerala il y a sept ans, n’allait pas laisser passer une autre chance de monter sur le podium et a commencé le match avec un état d’esprit agressif. Il a gardé Ghosh sur la défensive en trouvant des angles à la fois du coup droit et du revers pour gagner 11-8, 11-4, 11-7, 11-8.

Sutirtha a été tout aussi clinique pour étouffer l’instinct d’attaque de Sreeja, championne du double mixte des Jeux du Commonwealth de 2022, qui avait battu Ayhika Mukherjee et Diya Chitale en route vers la finale.

Sreeja s’est également retrouvée du côté des perdants dans la finale du double mixte alors qu’elle et son partenaire FR Snehit ont été battus en deux sets par Shah et Krittwika.

Auparavant, Sutirtha avait fait équipe avec Ayhika pour vaincre Yashaswini Ghorpade et Kushi V du Karnataka en deux sets lors de la finale du double féminin.

Jeet Chandra et Ronit Bhanja du Bengale occidental ont décroché l’or en double masculin, battant leurs coéquipiers Arjun Ghosh et Anirban Ghosh en deux sets.

Plus tôt dans la journée, Harmeet et Sutirtha ont proposé des performances inspirées pour contrarier les têtes de série G Sathiyan et Manika Batra lors des demi-finales du simple masculin et féminin.

Harmeet a battu Sathiyan 4-2 tandis que Sutirtha a pris le dessus sur Manika avec une marge identique.

