Harmanpreet Singh réussit un triplé alors que l’équipe indienne de hockey masculin Trash Ghana 11-0

L’équipe indienne de hockey masculin a pris un départ fulgurant avec une victoire dominante 11-0 contre le Ghana lors de son match d’ouverture des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 dimanche. Dragflickers Harmanpreet Singh (10 ′, 35 ′, 53 ′) a joué avec un triplé, tandis que Jugraj Singh (22 ′, 43 ′) a marqué un doublé dans le match. Abhishek (2′), Shamsher Singh (14′), Akashdeep Singh (20′), Nilakanta Sharma (38′), Varun Kumar (39′) et Mandeep Singh (48′) ont chacun marqué un but pour aider l’Inde à décrocher un victoire massive dans la poule B.

Un début de match offensif a vu l’Inde prendre les devants à la deuxième minute du match grâce à Abhishek, qui a marqué sur le rebond des jambières du gardien ghanéen après qu’Harmanpreet ait décoché un tir du corner de Penalty. Le Ghana, en revanche, a réagi rapidement et s’est mérité un penalty à la troisième minute, mais la défense indienne a réussi à éviter le danger. Les Indiens ont continué à mettre la pression sur la défense ghanéenne et ont marqué deux autres buts au premier quart. C’est Harmanpreet qui a marqué le deuxième but du Penalty Corner à la 10e minute, tandis que le troisième but du match a été marqué par Shamsher à la 14e minute. Un beau mouvement créé par Abhishek depuis le flanc droit a permis à Shamsher de rentrer calmement le ballon pour marquer le score de 3-0 à la fin du premier quart-temps.

Les Indiens semblaient plus dangereux au deuxième quart, la ligne avant faisant pression sur la défense ghanéenne. Ils ont gagné un PC à la 19e minute, mais Varun Kumar a raté sa conversion. Une minute plus tard, l’Inde a étendu son avance à 4-0, grâce au tir fougueux du tomahawk d’Akashdeep. Le jeune drag-flicker Jugraj s’est inscrit sur la feuille de match en convertissant le Penalty Stroke pour porter le score à 5-0 à la 22e minute. Un mouvement offensif rare du Ghana les a aidés à gagner des corners de pénalité consécutifs à la 25e minute, mais ils ont raté la conversion de leurs chances.

Reprenant des forces, le Ghana a commencé la seconde mi-temps avec brio en obtenant immédiatement un coin de pénalité. Cependant, une bonne référence vidéo de l’Inde a permis au Ghana de se voir refuser le corner court. Quelques minutes plus tard, l’Inde a remporté un autre corner de pénalité, mais le gardien ghanéen Duisberg Offei a effectué un arrêt acrobatique pour empêcher les Indiens de marquer. L’Inde a poursuivi son attaque implacable en marquant jusqu’à quatre buts au cours des 10 dernières minutes du troisième quart. Après la deuxième transformation PC d’Harmanpreet à la 35e minute, Nilakanta (38′) et Varun (39′) se sont également joints à la fête. Pendant ce temps, Jugraj a converti le PC pour ajouter le neuvième but au décompte à la fin du troisième quart-temps.

Dans le dernier quart-temps, l’Inde a poursuivi son assaut en réalisant de dangereux passages pénétrants à l’intérieur du cercle ghanéen. L’attaquant expérimenté Manpdeep s’est inscrit sur la feuille de match en inscrivant le 10e but de l’Inde à la 48e minute. Quelques minutes plus tard, Harmanpreet a réussi son coup du chapeau en réussissant à convertir un PC pour prendre l’avance de l’Inde à 11-0. Dans les dernières minutes, le Ghana a eu la chance de marquer son premier but, mais l’Inde a évité le danger. Les Indiens ont gardé la majeure partie de la possession du ballon dans les dernières minutes du match et ont veillé à ce qu’ils gardent une cage inviolée.

