Harmanpreet Singh nominé pour le prix du joueur de l’année ; PR Sreejesh, Savita dans les catégories des gardiens

Le drag-flicker indien vedette Harmanpreet Singh a été nommé mardi parmi les cinq nominés pour le prix du joueur masculin de l’année tandis que PR Sreejesh et Savita Punia figuraient dans les listes restreintes du meilleur gardien de but masculin et féminin pour les FIH Hockey Stars Awards 2021-22.

Le vice-capitaine de l’équipe indienne Harmanpreet a été nommé avec deux Belges en Arthur de Sloover et Tom Boon, Niklas Wellen d’Allemagne et Thierry Brinkman des Pays-Bas pour le prix du joueur masculin de l’année de la FIH. Il n’y a aucun Indien dans la liste des joueuses nominées pour le prix de la joueuse féminine de l’année de la FIH.

Harmanpreet avait également remporté le prix convoité l’année dernière lorsque les joueurs et entraîneurs indiens ont remporté tous les honneurs après leur performance historique aux Jeux Olympiques de Tokyo où l’équipe masculine a remporté une médaille de bronze pour la première fois après 41 ans tandis que l’équipe féminine a perdu dans la médaille de bronze. match pour la médaille.

L’entraîneur de l’équipe masculine Graham Reid, Sreejesh et Savita ont également gagné l’an dernier.

Le balayage des récompenses par les Indiens dans les cinq catégories l’an dernier (2020-21) avait fait fureur, notamment chez les champions olympiques masculins belges.

Reid et Janneke Schopman ont été nommés dans les listes respectives des entraîneurs masculins et féminins de l’année, tandis que Mumtaz Khan et Sanjay figuraient dans les listes des joueurs masculins et féminins de l’année.

La Fédération internationale de hockey (FIH) a déclaré que les joueurs, les entraîneurs, les médias et les fans peuvent enregistrer leurs votes en ligne pour les nominés dans les catégories féminine et masculine pour le meilleur joueur, gardien de but, étoile montante et entraîneur de l’année, à partir du mardi 6 septembre. ) lui-même jusqu’au 30 septembre.

Les gagnants de toutes les catégories seront annoncés début octobre.

De plus, des prix pour le meilleur arbitre de l’année, dans les catégories hommes et femmes, seront décernés, qui seront sélectionnés par le comité des officiels de la FIH.

Le nouveau processus de vote comprend un groupe d’experts dont les votes compteront pour 40 % du résultat global. Les votes des associations nationales, représentées par les capitaines et entraîneurs de leurs équipes nationales respectives, compteront pour 20 % supplémentaires. Les supporters et autres joueurs (20%) ainsi que les médias (20%) feront les 40% restants.

La liste restreinte finale a été établie uniquement par un groupe d’experts composé de joueurs, d’anciens joueurs, d’entraîneurs et d’officiels sélectionnés par chacune de leurs fédérations continentales. Avant d’établir la liste restreinte finale, le groupe d’experts a reçu une longue liste de joueurs et d’entraîneurs sur la base des données de performance enregistrées au cours de la période concernée.

La performance des joueuses dans la Ligue professionnelle de hockey FIH, la Coupe du monde féminine de hockey FIH, les Coupes du monde juniors de hockey FIH et les Championnats continentaux (catégorie senior) a été prise en compte dans la nomination des joueuses.

Liste des récompenses :

Prix du joueur de l’année de la FIH :

Femmes : Felice Albers (NED), Mar a Jos Granatto (ARG), Fr d rique Matla (NED), Agustina Gorzelany (ARG), Georgina Oliva (ESP).

Hommes : Arthur de Sloover (BEL), Harmanpreet Singh (IND), Niklas Wellen (GER), Thierry Brinkman ( NED), Tom Boon (BEL).

Prix du gardien de but de l’année de la FIH :

Femmes : Savita (IND), Josine Koning (NED), Bel n Succi (ARG), Jocelyn Bartram (AUS), Phumelela Mbande (RSA).

Hommes : Lo c van Doren (BEL), PR Sreejesh (IND), Pirmin Blaak (NED), Arthur Thieffry (FRA), Alexander Stadler (GER).

Prix FIH Rising Star of the Year :

Femmes : Charlotte Englebert (BEL), Luna Fokke ( NED), Mumtaz Khan (IND), Jip Dicke (NED), Amy Lawton (AUS).

Hommes : Miles Bukkens (NED), Timoth e Cl ment (FRA), S anjay (IND), Pau Cunill (ESP), Rizwan Ali (PAK)

Prix de l’entraîneur de l’année de la FIH :

Femmes : Janneke Schopman (Équipe Inde), Jamilon M lders (Team Pays-Bas), Katrina Powell (Team Australie), Raoul Ehren (Team Belgique), Adrian Lock (Team Espagne).

Hommes : Jeroen Delmee (Team Pays-Bas), Michel van den Heuvel (Team Belgium), Graham Reid (Team India), Garreth Ewing (Team South Africa), Frederic Soyez (Team France).

