Harmanpreet Singh élu joueur FIH de l’année

Le défenseur et vice-capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin Harmanpreet Singh a été élu Joueur de l’année de la FIH pour la deuxième année consécutive.

Le joueur de 26 ans, qui a le don d’être au bon endroit au bon moment, a reçu le prix pour sa capacité à marquer des buts, qui a augmenté d’un niveau l’année dernière alors que plusieurs équipes ont trouvé son penalty. faites glisser des films impossibles à gérer.

Son record de buts comprend un incroyable 18 buts en 16 matchs, avec deux tours du chapeau, dans la Pro League 2021/22. Avec ces 18 buts, il a terminé la saison en tant que meilleur buteur de l’Inde et détient désormais le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur en une seule saison de la Pro League.

Harmanpreet était également en excellente forme au Trophée des champions d’Asie Dhaka 2021, où il a marqué huit buts en six matchs, marquant à chaque match alors que l’Inde terminait sur le podium. Ses performances ont également été cruciales pour l’équipe indienne puisqu’elle a remporté l’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022.

Harmanpreet devient désormais le quatrième joueur à remporter le prix du joueur de l’année (catégorie masculine) au cours des années consécutives, rejoignant une liste d’élite qui comprend Teun De Nooijer (Pays-Bas), Jamie Dwyer (Australie) et Arthur van Doren (Belgique).

Le total de points d’Harmanpreet s’élevait à 29,4 points, suivi de Thierry Brinkmann avec 23,6 points et de Tom Boon avec 23,4 points.

Felice Albers des Pays-Bas a été nommé Joueur FIH de l’année 2021/22 dans la catégorie féminine.

À 22 ans, l’armoire à trophées de Felice est déjà remplie à ras bord. Elle a fait partie de l’équipe néerlandaise dans leurs campagnes médaillées d’or dans la Pro League (2019 et 2020/21), l’Euro Hockey Championship 2021, les Jeux olympiques de Tokyo et la Coupe du monde féminine 2022.

Felice a fait irruption dans l’équipe nationale néerlandaise en 2019, grâce à de belles performances au niveau junior où elle a basculé entre le milieu de terrain et l’attaque. Depuis ses débuts dans l’équipe senior, elle a principalement joué en tant que milieu de terrain offensif, jouant à la base de l’attaque et étant impliquée dans une grande partie de leur créativité offensive. Elle représente également une sérieuse menace pour les adversaires, marquant 16 buts en 32 matches internationaux jusqu’à présent.

Les Pays-Bas ont marqué 42 buts en 16 matchs en Pro League 2021/22 et 17 buts en six matchs lors de la Coupe du monde féminine Espagne et Pays-Bas 2022, et Felice a joué un rôle majeur dans leur production offensive en tant que créateur en chef de une brillante équipe néerlandaise qui a terminé deuxième de la Pro League et remporté une troisième médaille d’or consécutive à la Coupe du monde.

Avec cette victoire, elle devient la plus jeune lauréate du prix de la joueuse de l’année de la FIH (catégorie féminine) depuis l’Allemande Natascha Keller (1999) et la deuxième plus jeune depuis la création des prix en 1998. Son total de points s’élevait à 29,1. points, devançant de justesse Maria Granatto (26,9 points), dans l’une des courses les plus serrées des FIH Hockey Stars Awards 2021-22. Agustina Gorzelany a terminé à la troisième place avec 16,4 points.

