Harmanpreet Singh dirigera l’équipe indienne de hockey masculin à la Coupe du monde FIH

Le drag-flicker Harmanpreet Singh a été nommé capitaine et Amit Rohidas vice-capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin pour la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela le mois prochain.

L’Inde est dans le groupe D avec l’Angleterre, l’Espagne et le Pays de Galles dans la compétition à 16 équipes qui se déroulera du 13 au 29 janvier 2023.

L’équipe, stratégiquement sélectionnée après des essais de deux jours au SAI Center, à Bengaluru, où 33 joueurs ont été mis à l’épreuve, présente un bon mélange de joueurs expérimentés et jeunes qui s’affronteront pour mettre fin à l’attente de l’Inde pour monter sur le podium dans le prestigieux événement, Hockey L’Inde a informé vendredi dans un communiqué.

Le gardien chevronné PR Sreejesh, qui disputera sa quatrième Coupe du monde et sa troisième à domicile, ainsi que Krishan B. Pathak ont ​​été choisis comme les deux gardiens de but de l’équipe.

Le capitaine Harmanpreet Singh et son adjoint Amit Rohidas dirigeront la défense avec Surender Kumar, Varun Kumar, Jarmanpreet Singh et Nilam Sanjeep Xess.

Parlant de la sélection de l’équipe, l’entraîneur-chef Graham Reid a déclaré: “La Coupe du monde est le tournoi “Hockey uniquement” le plus important qui soit. Une Coupe du monde à domicile donne une importance et une pression supplémentaires à cet événement comme aucun autre.”

“Chaque pays choisit la meilleure équipe qu’il pense être disponible à ce moment-là et essaie de fournir à son équipe la meilleure préparation possible. Nous avons également essayé de faire les deux avec la sélection de notre équipe indienne pour la Coupe du monde, en choisissant un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs passionnants qui peuvent apporter quelque chose de spécial”, a déclaré Reid dans un communiqué vendredi.

«Nous avons également eu une excellente préparation au cours des deux derniers mois, y compris une série à domicile de Pro League et une tournée très difficile en Australie contre le n ° 1 mondial. Nous sommes impatients d’arriver à Odisha et de mettre la touche finale à nos préparatifs pour ce qui sera un tournoi passionnant et stimulant à venir”, a déclaré Reid.

L’Inde entamera sa campagne de Coupe du monde contre l’Espagne le 13 janvier à Rourkela, suivie de son deuxième match du Groupe D contre l’Angleterre. Ils disputeront leur prochain match de championnat préliminaire contre le Pays de Galles à Bhubaneswar, qui accueillera également les matchs croisés et les quarts de finale du 22 au 25 janvier.

Équipe indienne de hockey masculin pour la Coupe du monde FIH 2023 :

Gardien – Krishan Bahadur Pathak, Sreejesh Parattu Raveendran

Défenseur – Jarmanpreet Singh, Surender Kumar, Harmanpreet Singh (capitaine), Varun Kumar, Amit Rohidas (vice-capitaine), Nilam Sanjeep Xess

Milieu de terrain – Manpreet Singh, Hardik Singh, Nilakanta Sharma, Shamsher Singh, Vivek Sagar Prasad, Akashdeep Singh

Attaquant – Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Abhishek, Sukhjeet Singh

Joueurs suppléants – Rajkumar Pal, Jugraj Singh

