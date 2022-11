Harmanpreet Singh de l’équipe indienne de hockey masculin

Le skipper indien Harmanpreet Singh est heureux que son équipe ait pu garder son sang-froid malgré des erreurs commises contre des adversaires puissants de la FIH Pro League, mais a déclaré qu’un domaine sur lequel ils devaient travailler était d’éviter de recevoir des cartons.

L’équipe indienne de hockey masculin a réalisé une solide performance en Pro League la semaine dernière, battant la Nouvelle-Zélande 7-4, puis battant l’Espagne 3-1 en fusillade au stade Kalinga de Bhubaneswar.

Harmanpreet, qui a mené l’Inde dans le tournoi, a insisté sur le fait qu’il y a encore certains domaines dans lesquels l’équipe peut s’améliorer alors qu’elle se prépare pour la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra à Bhubaneswar et Rourkela, à partir du 13 janvier de l’année prochaine.

« Les efforts de l’équipe ont été assez bons dans ces matches mais on peut éviter les cartons. Parce que même si nous perdons un joueur sur le terrain, tout le monde doit courir deux fois plus », a-t-il déclaré dans un communiqué publié par Hockey India (HI).

«Nous nous entraînons pour savoir comment nous devons créer notre formation et notre structure si nous manquons d’homme. Ainsi, malgré l’obtention des cartons, nous avons pu bien défendre. Mais quand même, il est important pour nous d’éviter d’avoir des cartes.

Surender Kumar et Manpreet Singh avaient reçu des cartons verts aux 14e et 21e minutes, respectivement, lors du deuxième match contre l’Espagne.

Le flicker indien a déclaré que l’équipe pouvait gagner en confiance du fait qu’elle était capable de garder ses nerfs en situation de pression contre des équipes fortes.

“C’est bien que nous fassions des erreurs dans ces matches dont nous pouvons apprendre et nous améliorer à mesure que nous nous dirigeons vers la Coupe du monde. Nous sommes toujours capables de nous installer malgré les erreurs et de ne pas perdre notre sang-froid.

“Cela nous aide certainement à renforcer notre confiance les uns envers les autres et à améliorer l’équipe”, a-t-il déclaré.

Placées dans la poule D avec le Pays de Galles et l’Angleterre lors de la Coupe du monde, l’Inde et l’Espagne se retrouveront lors de leur match d’ouverture le 13 janvier.

“Quand vous regardez le match, c’était une compétition de haute intensité. Les deux équipes se sont battues jusqu’au bout. L’Espagne participe à notre match de poule de la Coupe du monde, donc jouer contre elle nous aidera à entrer dans le tournoi », a-t-il déclaré.

“Ils nous lisent également et nous avons également la possibilité de les analyser avant le tournoi et de faire le point sur leurs points forts. Nous travaillerons sur nos lacunes et améliorerons la réalisation de tacles de base propres », a-t-il signé.

