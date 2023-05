Harman Baweja réagit aux liens avec Priyanka Chopra; dit: « Les scoops étaient amusants quand ils … »

Harman Baweja propose une websérie intitulée Scoop pour Netflix qui met également en vedette Karishma Tanna, Mohammad Zeeshan Ayyub et plus encore. Harman Baweja a travaillé dans une poignée de films, puis s’est mis à produire des films pendant un certain temps. Il était lié à Priyanka Chopra dans le passé. Ils ont tous deux travaillé dans des films tels que Love Story 2050 et What’s Your Rashee? Et c’est à cette époque que Harman Baweja et Priyanka Chopra étaient liés l’un à l’autre. Avant la sortie de sa websérie, Harman a réagi au lien avec le Citadelle étoile.

Harman Baweja sur sa liaison avec Priyanka Chopra

Harman Baweja, Karishma Tanna et Zeeshan Ayyub accordent des interviews à des portails d’informations sur le divertissement alors qu’ils se préparent pour la sortie de Scoop sur Netflix. Et lors d’une interview avec ETimes, Harman a été interrogé sur son scoop dont on parle beaucoup, qui est son lien avec Priyanka Chopra. L’acteur l’a mis sur les tabloïds affirmant qu’ils ne parleraient jamais d’un acteur faisant un film ou emballant un nouveau film après un travail acharné ou même se blessant sur les plateaux de tournage pendant le tournage d’un film. Mais à la minute où vous sortez d’un restaurant et qu’une fille vous suit après quelques minutes, elles sont toutes les deux rapidement liées.

L’acteur dit que le tabloïd pense qu’ils ont tous les deux déjeuné ensemble alors que la réalité aurait pu être qu’il était là pour ramasser de la nourriture et que la fille était probablement là avec son père. Harman Baweja ajoute que les boules sont amusantes lorsqu’elles sont sucrées et qu’elles sont amères lorsqu’elles ne le sont pas. « Mais cela fait partie intégrante de la ligne que vous avez choisie, donc vous ne pouvez pas vraiment vous plaindre », a déclaré l’acteur à Etimes.

Quand Harman Baweja a dévoilé sa rupture avec Priyanka Chopra

Eh bien, il y a des années. Harman Baweja aurait révélé la raison de sa rupture. India Today avait cité Harman disant à un grand quotidien qu’il ne pouvait pas donner assez de temps à Priyanka à cause de quoi ils ont rompu. L’acteur a affirmé, selon les rapports, qu’il était trop impliqué dans l’aspect cinématographique de What’s Your Rashee? pour lui donner du temps.

En parlant de Scoop, c’est l’histoire de Jagruti Pathak qui est accusée d’avoir obtenu l’aide de ses relations avec la pègre pour tuer son journaliste rival. Le drame de la salle d’audience est créé et réalisé par Hansal Mehta aux côtés de Mrunmayee Lagoo. Il serait basé sur Behind Bars in Byculla: My Days in Prison de Jigna Vora.