Harman Baweja donne une réponse appropriée à ses ennemis, les appelle « Critic Roshans »

L’acteur de Bollywood Harman Baweja, qui a conquis les cœurs avec son charme et son rôle dans son premier film Love Story 2050 en 2008, a fait un retour en force avec la série Web de Hansal Mehta, Scoop. Maintenant, dans une nouvelle vidéo, l’acteur s’en prend à ses ennemis.

Dans la nouvelle vidéo partagée par Netflix India sur Instagram, on peut entendre l’acteur dire : « Oh mon Dieu ! S’il te plaît! Laissez-moi faire taire mes Hrithiks. Je veux dire les critiques. Je pensais savoir ce que serait l’avenir, mais j’avais tort. Mais, je n’étais pas le seul. » Il a ajouté : « Même eux avaient tort. Je suis Baweja pas be-waja. Montrant un autre article avec le titre « L’avenir ne lui ressemble pas », il dit: « Vous savez comment j’appelle mes ennemis, critique Roshans. Je cherche à commencer ma deuxième manche en tant qu’acteur. Non, non, non , non. Je ne parle pas de la suite de Victory. Je parle de Scoop. Scoop sur Netflix ! Woohoo Woohoo ! »





Partageant la vidéo, Netflix a écrit: «Har-man mein Harman rehta hai parce qu’il vit dans nos cœurs sans loyer. Le #Scoop de @hansalmehta est désormais diffusé uniquement sur Netflix ! » L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Bravo Harman… Milo na milo… Main milne aunga… Kaho na kaho… » Le second a dit : « J’ai regardé toute la série et maintenant J’ai réalisé qui il était de manière inattendue FAB performance.

Le troisième a déclaré: « Il est incroyable dans SCOOP et j’adore le fait qu’il puisse plaisanter sur lui-même. » Le quatrième a dit: « Il a un brillant AVENIR 2050 devant lui. » Le cinquième a dit : « Quoi ? Il est Harman Baweja ???? Bon travail dans Scoop cependant. La sixième personne a commenté : « Pehle kyu nahi btaya ki Hansal Mehta ka hai ». Le septième a dit: « ahahah lol à l’école aussi, tout le monde se moquait. »

Scoop, qui met également en vedette Prosenjit Chatterjee, Mohammed Zeeshan Ayub et Harman Baweja, entre autres, est actuellement diffusé sur Netflix. L’émission en six parties a également été acclamée par la critique et l’amour des fans.