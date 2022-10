Harley-Davidson, Visa, Microsoft, Biogen et plus

Un mécanicien travaille sur une moto dans une salle d’exposition et un atelier de réparation Harley-Davidson à Lindon, Utah, le lundi 19 avril 2021.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Harley Davidson – Les actions de la société de motos ont grimpé de 13% après que Harley a annoncé que ses bénéfices trimestriels ont dépassé les estimations du chiffre d’affaires et du résultat net. La société du Wisconsin a déclaré que des expéditions plus élevées et des prix élevés avaient aidé sa performance.

Rollin — La société de services de lutte antiparasitaire a bondi de 10 % après de solides résultats au troisième trimestre. Rollins a affiché un bénéfice de 22 cents par action, par rapport aux estimations de FactSet de 21 cents par action. Les revenus ont atteint 729,7 millions de dollars pour le trimestre. contre l’estimation de 714,9 millions de dollars des analystes, selon FactSet.

Spotify – Les actions de la société de streaming audio ont chuté de plus de 8% après que Spotify a annoncé une perte au troisième trimestre plus importante que prévu. La perte par action était de 0,99 euros par action sur 3,04 milliards d’euros de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte de 0,85 euro par action et à 3,02 milliards d’euros de revenus. La marge brute de Spotify a diminué d’année en année alors même que le nombre d’abonnés augmentait.

Hess Corp – L’explorateur pétrolier et gazier a vu ses actions augmenter de 5% à midi après un rapport sur les résultats trimestriels meilleur que prévu, selon FactSet. Hess a également signalé une production nette de Guyane de 98 000 barils de pétrole par jour, contre 32 000 au trimestre de l’année précédente.

Carnaval Corp — Le croisiériste a vu ses actions gagner 3 % après avoir annoncé la clôture de 2,03 milliards de dollars d’obligations prioritaires de premier rang venant à échéance en 2028, émises par l’une de ses filiales pour refinancement.

Alphabet – Les actions de la société mère de Google ont chuté de 6 % mercredi après avoir publié des résultats trimestriels qui n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street en termes de haut et de bas. Un manque à gagner pour les publicités YouTube a pesé sur le trimestre. Alphabet a également déclaré qu’il réduirait les effectifs à l’avenir.

Microsoft – Microsoft a chuté d’environ 5%, un jour après que le fabricant de logiciels Windows a publié ses résultats du premier trimestre fiscal et a proposé de faibles prévisions pour le trimestre se terminant en décembre. La baisse est intervenue malgré les commentaires des analystes de Barclays mercredi, qui ont déclaré que la direction continue de viser des revenus et des bénéfices qui “devraient assurer une surperformance relative”.

Visa – Les actions ont bondi de 5,4% après que la société de cartes de crédit ait dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires et de résultat au cours de son dernier trimestre et ait augmenté son dividende de 20%. Visa a déclaré un bénéfice de 1,93 $ par action sur un chiffre d’affaires de 7,79 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient un bénéfice de 1,86 $ par action sur un chiffre d’affaires de 7,55 milliards de dollars.

Découvrez les services financiers — Le titre des services financiers a gagné 3,5 % à la suite d’une surpondération de Morgan Stanley. La banque a déclaré que Discover pouvait utiliser son capital excédentaire pour relancer son programme de rachat.

Biogène – Les actions de Biogen ont gagné 3% après que Goldman Sachs a mis à niveau l’action biotechnologique mercredi, affirmant qu’elle avait beaucoup plus de potentiel de hausse grâce à de nouvelles données positives concernant le médicament de la société contre la maladie d’Alzheimer. Goldman a également relevé son objectif de prix sur Biogen, impliquant une hausse d’environ 35% par rapport à sa clôture mardi.

Grillades mexicaines au chipotle — Les actions de la chaîne ont chuté de 2,5 % malgré des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes. CMG a enregistré un chiffre d’affaires de 2,22 milliards de dollars contre 2,23 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par Refinitiv. Chipotle a augmenté les prix des menus au cours du trimestre, compensant la baisse du trafic. FactSet a noté la crainte des analystes que des prix plus élevés pourraient éventuellement nuire aux ventes comparables.

– Jesse Pound de CNBC, Carmen Reinicke, Michelle Fox, Sarah Min et Samantha Subin ont contribué au reportage