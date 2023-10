Harlan Crow et Leonard Leo pourraient être assignés à comparaître par la commission judiciaire du Sénat

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Les démocrates du Sénat ont annoncé lundi leur intention de voter pour assigner à comparaître deux riches conservateurs et un militant judiciaire. qui ont souscrit ou organisé des voyages somptueux pour certains juges de la Cour suprême, un mouvement qui ajoute à la pression exercée sur la Haute Cour pour qu’elle renforce ses politiques éthiques. Les dirigeants de la commission judiciaire du Sénat ont déclaré qu’ils voteraient dès le 9 novembre pour autoriser les assignations à comparaître pour obtenir des informations du milliardaire texan Harlan Crow, ami proche et bienfaiteur du juge Clarence Thomas, et de Leonard Leo, l’activiste judiciaire conservateur. Les démocrates du Sénat n’ont pas besoin du vote d’un républicain membre du comité pour autoriser les assignations à comparaître. Aucun vote séparé de l’ensemble du Sénat n’est nécessaire.

Les législateurs démocrates recherchent des informations détaillées sur l’étendue des cadeaux de Crow à Thomas. Les reportages sur l’incapacité du juge, pendant de nombreuses années, à rendre compte des voyages en jet privé, des transactions immobilières et d’autres cadeaux de Crow ont incité le tribunal à renforcer ses règles d’éthique et à une plus grande transparence sur les conflits potentiels et les décisions de récusation des juges.

“En acceptant ces cadeaux somptueux et non divulgués, les juges ont permis à leurs riches bienfaiteurs et à d’autres personnes ayant des affaires devant la Cour d’obtenir un accès privé aux juges tout en empêchant un examen public de cette conduite”, a déclaré le président du comité judiciaire, Richard J. Durbin (D- Ill.) et le sénateur Sheldon Whitehouse (DR.I.) ont déclaré dans l’annonce conjointe. « Il est impératif que nous comprenions dans quelle mesure les personnes ayant des intérêts devant la Cour peuvent utiliser des cadeaux non divulgués pour obtenir un accès privé aux juges. »

Les démocrates du Sénat ont soutenu une législation qui imposerait aux tribunaux des règles de divulgation aussi strictes que celles qui s’appliquent aux membres de la Chambre et du Sénat. Le juge en chef John G. Roberts Jr. a suggéré que le tribunal agirait seul en tant que branche indépendante du gouvernement pour démontrer au public qu’il adhère aux « normes de conduite les plus élevées ».

Trois autres juges – Elena Kagan, Brett M. Kavanaugh et Amy Coney Barrett – ont déclaré publiquement ces derniers mois que le tribunal devrait ou adopterait une éthique formelle. politique.

En mai, les dirigeants des comités sénatoriaux ont demandé à Crow une liste détaillée des cadeaux qu’il a faits à Thomas et d’une valeur de plus de 415 $., qui est la valeur maximale autorisée pour les cadeaux aux juges fédéraux – y compris les juges – qui ne sont pas divulgués. Les législateurs ont également demandé un compte rendu complet de l’hébergement et du transport que Crow a fournis au juge et à son épouse, Virginia « Ginni » Thomas. En réponse, l’avocat de Crow a envoyé une lettre disant que le comité n’avait pas identifié de « but législatif valable » pour son enquête et n’avait pas le pouvoir d’enquêter sur son amitié personnelle avec la justice.

Grâce à des négociations, Crow a ensuite fourni au comité des réponses à un sous-ensemble de ses demandes, et seulement pour les cinq dernières années, ce que les sénateurs ont qualifié d’insuffisantes.

Le prêt de Clarence Thomas pour camping-car a été annulé, selon le rapport d’un comité sénatorial

Crow a déclaré qu’il n’avait jamais essayé d’influencer la prise de décision de Thomas sur le terrain. Thomas a déclaré qu’il pensait qu’il n’avait pas besoin de divulguer les voyages gratuits à un ami personnel. Les représentants de Leo et Crow n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le comité a déclaré lundi qu’il voterait également pour délivrer une assignation à comparaître au donateur conservateur Robin Arkley II. ProPublica a rapporté qu’Arkley avait offert au juge Samuel A. Alito Jr. un voyage de pêche gratuit en Alaska en 2008, organisé par Leo. Alito a défendu sa décision de ne pas divulguer le voyage dans son rapport financier annuel.

La loi fédérale sur l’éthique exige que les hauts fonctionnaires de toutes les branches du gouvernement, y compris les juges de la Cour suprême, déposent des déclarations annuelles répertoriant les investissements, les cadeaux et les revenus extérieurs. Les juges font face à une pression intense de la part des législateurs démocrates et des défenseurs de la transparence, car ils ne disposent pas d’une politique éthique s’appliquant spécifiquement aux neuf juges.

“Le juge en chef pourrait résoudre ce problème aujourd’hui et adopter un code de conduite contraignant”, ont ajouté Durbin et Whitehouse dans leur communiqué. “Tant qu’il refuse d’agir, la Commission judiciaire le fera.”